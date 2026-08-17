احداث ۷۳ پروژه ورزشی در لرستان

فرهاد دیناروند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در لرستان ۷۳ پروژه ورزشی وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد ۵۰ پروژه ملی و ۲۳ پروژه استانی هستند.

افتتاح ۸ پروژه ورزشی طی هفته دولت در لرستان

وی با بیان اینکه این تعداد پروژه مربوط به وزارت ورزش و جوانان در لرستان هستند، گفت: همچنین سه پروژه ورزشی دیگر از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، سه پروژه توسط سازمان مجری زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سه پروژه دیگر از سوی اداره کل ورزش و جوانان لرستان در حال ساخت هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، افزود: طی هفته دولت امسال، هشت پروژه ورزشی در سطح استان لرستان به بهره‌برداری می‌رسند.

دیناروند، این پروژه‌ها را شامل افتتاح و بهره‌برداری از سقف کوتاه در ازنا، چمن مصنوعی تختی ازنا، چمن مصنوعی معمولان، چمن مصنوعی مجموعه آزادی کوهدشت، زمین مینی‌فوتبال پادگان مهندسی بروجرد، زمین مینی‌فوتبال چمن مصنوعی «برده سری» بروجرد، چمن مصنوعی دانشگاه فنی، تنیس خاکی مجموعه ولایت بروجرد، عنوان کرد.

وی گفت: اعتبار هزینه شده برای این پروژه‌ها نیز بالغ بر 100 میلیارد تومان بوده است.

سرانه ورزشی لرستان فاصله زیادی با میانگین کشوری دارد

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه سرانه ورزشی در لرستان با میانگین کشوری فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: در این راستا احداث ۷۳ پروژه ورزشی در سطح استان برای بهبود سرانه ورزشی لرستان در دستور کار قرار گرفته است.

دیناروند با اشاره به اینکه در این راستا چهار سالن مسابقاتی دوهزارنفری در استان در حال ساخت هستند، افزود: همچنین در این راستا هشت چمن مصنوعی بزرگ، سکوی تماشاگران و... از دیگر این پروژه‌ها هستند.

وی با تأکید بر اینکه ۴۰ پروژه جدید هم در سال ۱۴۰۴ در لرستان در دستور کار قرار گرفته است، گفت: اعتبارات در نظر گرفته شده ملی و استانی، جوابگوی حجم پروژه‌های ورزشی در لرستان نیست.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین برای تکمیل پروژه‌ها

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با تأکید بر اینکه در این راستا از ظرفیت‌های قانونی ماده ۲۷، مولدسازی، خیرین و... برای احداث این پروژه‌ها استفاده می‌کنیم، افزود: ۱۲ پروژه ورزشی لرستان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین در حال تکمیل هستند.

دیناروند با اشاره به اینکه یکی از این پروژه‌ها، مجموعه ورزشی «سبزی پرور» خرم‌آباد است، گفت: این پروژه در قالب ماده ۲۷ در حال واگذاری به یک خیر برای ساخت است.

وی با اشاره به در دستور کار بودن سالن چندمنظوره شهید «سبزی پرور» خرم‌آباد، ادامه داد: یکی دیگر از این پروژه‌ها استادیوم پنج‌هزارنفری بروجرد است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، بیان داشت: پیگیر هستیم که این پروژه در قالب مولدسازی و یا ماده ۲۷، تکمیل شود.

دیناروند با بیان اینکه خوابگاه و سلف‌سرویس بروجرد، بازسازی استخر شنای آزادی کوهدشت، استخر شنای بروجرد و الیگودرز و الشتر، خانه کوهنوردی ازنا و... از دیگر پروژه‌های ورزشی هستند، عنوان کرد: سالن سقف کوتاه مجموعه شهدای خرم‌آباد، سالن چندمنظوره مسکن مهر خرم‌آباد و... از دیگر این پروژه‌ها به‌حساب می‌آیند.