برگزاری مرحله آزمون همسان چند حرفه در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی در حاشیه برگزاری این آزمون به خبرنگار مهر گفت: این آزمون با شرکت 190نفر در بخش صنعت ساختمان و 2156 نفر در بخش صنایع دستی و قالی بافی برگزار شد.

جمـشید اسعدی افزود: در سال گذشته با برنامه ریزیهای به عمل آمده در زمینه آموزش کارگران صنعت ساختمان بیش از 15 هزار نفر از کارگران این صنف گواهینامه مهارتی دریافت و با حمایت تأمین اجتماعی از مزایای بازنشستگی و درمان بیمه تأمین اجتماعی برخوردار می شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شعار "هر ایرانی یک مهارت" گفت: در راستای تحقق این شعار مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان در چهار ماهه نخست سالجاری بیش از20 هزار نفر را در 130 کارگاه دولتی و 430 آموزشگاه خصوصی در260 حرفه مهارتی آموزش داده است.

اسعدی با اشاره به رسالت خطیر آموزش فنی و حرفه ای در تربیت نیروی کار ماهر و متخصص و ارتقای سطح مهارتی آحاد جامعه و توانمندسازی نیروی کار گفت: توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای در شرایط کنونی برای اقتصاد و فرهنگ جامعه و به ویژه شتاب دهی به فرآیند تولید امری اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به وجود جویندگان شغل تحصیل کرده فاقد مهارت، تربیت نیروی کار ماهر و متخصص و ارتقای سطح مهارتی آحاد جامعه را در ایجاد اشتغال مولد و پایدار و توانمندسازی نیروی کار غیر قابل انکار دانست.