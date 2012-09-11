جوانان بیشترین آسیب دیدگان و کشتگان جنگ نرم فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری شامگاه دوشنبه در سومین جلسه کانون مداحان استان سمنان در محل هتل دربند مهدیشهر ضمن اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس و دهه کرامت خاطرنشان کرد: پیروزی رزمندگان اسلام در دفاع مقدس با تاسی به اهل بیت (ع) بود و اگر این تمسک و توسل وجود نمی داشت مطمئنا ایران به چنین پیروزهای بزرگی دست نمی یافت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین گفت: امروز میدان رزم و رزمندگان چهره عوض کرده اند اما مسئولیتشان تغییر نکرده است.

شکری تصریح کرد: میدان جنگ از مرزها به دل خانه های آمده و باید مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) لباس رزم بپوشند و وارد میدان این جنگ نابرابر شوند.

وی با اشاره به یافته های ایران در بخش های نظامی، تولیدی، صنعتی، علمی و پژوهشی افزود: آن چه دشمن بدان امید بسته عرصه فرهنگی جامعه اسلامی ماست.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان جنگ نرم را حربه جدید دشمن خواند و اظهار داشت: ورود ماهواره و بعضی شبکه های اینترنتی در صدد این است که در خانواده ها حجب و حیا و آن چه قرآن به ما آموخته را از بین ببرد.

شکری عنوان کرد: با این روند پیشرفت جنگ نرم در جامعه امروز باید نگران آن باشیم که حرمت شکنی و شکستن قبح ترس از گناه در خانوادهای مذهبی رسوخ کند.

وی تاکید کرد: دشمن با استحاله فکری و روحی جوانان، خواهان تبدیل انسان‌ها به افرادی مادی‌گرا و پوچ است تا هرچه از آن ها خواست بی کم و کاست انجام دهند و مانند عروسک خیمه‌ شب‌ بازی در دست دشمن باشند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان ضمن بیان این مساله که جوانان در جنگ نرم نقش مظلومانه‌ای دارند افزود: ذهن جوان در بازار مکاره دنیا ابزاری شده است که هر کس توانست زودتر آن را تصاحب کند پیروز می‌شود.

شکری گفت: با توجه به مطالب گفته شده کسانی که با جوانان کار می‌کنند باید بدانند که این فرصت طلایی است و باید از تمام امکانات استفاده شود تا ضمن بیان حق و حقیقت، قلب جوان را نیز تسخیر کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مداحان و هیئات مذهبی در بحث فرهنگ سازی باید نقش سربازان ولایت را بازی کنند تا در جبهه فرهنگی ولایت، مصداق فرمایش امام صادق (ع) که فرمود: از شیعیان ما نیست آن که حرف از ما اهل بیت می زند و وقت عمل نفع خود را می سنجد و به توصیه ما عمل نمی کند، نباشند.