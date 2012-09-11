اخلاص مهمترین دستاورد حوزه علمیه است/ تاکید بر برگزاری دروس اخلاق

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا اعرافی در مراسم آغاز سال تحصیلی 92 - 91 مجتمع آموزش عالی فقه(حجتیه) قم با اشاره به جایگاه تربیت در حوزه‌های علمیه با تاکید بر لزوم اخلاص در حوزه اضافه کرد: اخلاص، تصفیه درون از غیرخدا و به سمت هدفی واحد رفتن است، درون انسان همواره در حال هجرت کردن است، چه نیک است که این هجرت با مسیر خدایی همراه شود.



رئیس جامعةالمصطفی(ص) العالمیه با بیان این که اخلاص، هجرت‌ها را به مسیر واحدی هدایت می‌کند، ابراز داشت: انسان در چاه دنیا ممکن است به اهداف مختلفی میل پیدا کند و به سوی آنها هجرت کند، اما اگر اعمال انسان با واژه اخلاص همراه گردد، می‌توان علم پیدا کرد که اعمال به سمت هدف واحد خدایی در حال سوق دادن است.



اعرافی اعتقاد و یقین درونی، بیدار بودن وجدان، مبارزه با موانع نفوذ و اثرگذاری ایمان و تمرین و ممارست علمی را از عوامل اخلاص دانست و خاطرنشان کرد: اخلاص در همه زمینه‌های دنیایی و عمل به دانسته‌ها، رمز موفقیت طلاب در امور معنوی به شمار می‌رود؛ چرا که اخلاص، مقوله نیت در عمل را هدف گرفته است و آن را خالص می‌گرداند.



وی با اظهار این که اخلاص، مهم‌ترین دستاورد حوزوی است، عنوان کرد: اگر طلاب در سال‌های ورودی خود به حوزه‌های علمیه خودسازی را پیشه نکنید، در آینده نیز توفیق پراختن به این امور را پیدا نخواهید کرد، بنابراین شایسته است که طلاب در سال‌های حضور خود در مدارس علمیه خود را با نور تربیت و معنویت بیارایند.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با ابراز این که مراتب اخلاص، همان مراتب یقین است، گفت: اخلاص از دشوارترین اعمال است، چراکه نخست باید مرض را شناخت و در مرحله بعد درصدد درمان آن برآمد.



اعرافی با اشاره به نشانه‌های ریا و اخلاص نداشتن در کارها، اضافه کرد: علاقه به اطلاع دیگران، علاقه به ستایش و سپاس دیگران، مزداندیشی، طلبیدن موقعیت اجتماعی، متفاوت بودن نشاط در خلوت و جلوت، متفاوت بودن کمیت و کیفیت کارها در پنهان و آشکار، میزان پایداری انسان در سختی‌ها و مشکلات، علاقه به نامگذاری آن عمل به نام او از نشانه‌هایی است که ریا در عمل را می‌شناساند.



وی ادامه داد: فضای حوزوی، فضای پاکی است که با امکانات بسیار ناچیزتر از امکانات کنونی حوزه، بسیاری از بزرگان را در خود پرورانده است. مسئولان، استادان، کارکنان و طلاب جامعه‌المصطفی(ص) باید مسئولیت خود در این نهاد حوزوی را به درستی انجام دهند تا شاهد بازخورد شگرفی باشیم.



وی، با اشاره به اهمیت برگزاری درس اخلاق در حوزه، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب، دیدبانی هستند که مسائل مهم جهان اسلام و حوزه‌های علمیه را رصد می‌کنند، پس باید به رهنمودهای این رهبر عمل کنیم و به آن پایند باشیم.