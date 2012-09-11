کلیات لایحه اصلاح قانون دریایی ایران تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی کلیات لایحه اصلاح قانونی دریایی ایران مصوب 1343 را در دستور کار داشتند که با 133 رای موافق، 4 رای مخالف و20 رای ممتنع از 235 نماینده حاضر با کلیات این طرح موافقت کردند.

کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی این لایحه را مورد بررسی و تشخیص قرار داده است. همچنین کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی قضائی و حقوقی و کشاورزی 5 کمیسیونی بودند که بعنوان کمیسیون فرعی لایحه مذکور را برسی کردند اما نظر این کمیسیون‌ها تا زمان بررسی لایحه مذکور در صحن علنی به هیات رئیسه ارایه نشده است.

این لایحه شامل 47 ماده است که بررسی جزئیات آن‌در مجلس آغاز شده است.