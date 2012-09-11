ترانزیت 10 درصد کالاهای وارداتی از مرز بازرگان

بابک طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از قرار گیری پایانه مرزی بازرگان در زمره 3 پایانه فعال مرزی زمینی کشور خبر داد و افزود: بطوریکه طی 5 ماهه نخست سال جاری 490 هزار دستگاه ناوگان ترانزیت ورودی کالا از این پایانه مرزی تردد کرده است.

وی با بیان اینکه این پایانه مرزی 10 درصد از سهم ترانزیت ورودی کالا به کشور را در میان سایر پایانه های مرزی از آن خود کرده است، اظهار داشت: مواد سوختی، انواع پنبه، کالا های ساختمانی و وسایل نقلیه باری و مسافری مهم ترین کالاهای ترانزیتی ورودی به کشور از پایانه مرزی بازرگان است .

وی با اشاره به اهمیت پایانه مرزی بازرگان در مبادلات بین المللی، عنوان کرد: ارائه خدمات مناسب در این پایانه مرزی، تلاش برای تسهیل در روند عبور و مرور ناوگان حامل کالا و ترانزیتی و اجرای عملیات عمرانی و بهسازی این پایانه مرزی باعث شده تا بیشتر صاحبان کالا این پایانه را برای واردات کالای مورد نیاز و صادرات تولیدات خود انتخاب کنند.

تردد 2400 کامیون ترانزیت ورودی از پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی همچنین از تردد بالغ بر 2 هزار و 400 دستگاه کامیون حامل کالاهای ترانزیت از طریق پایانه مرزی رسمی تمرچین پیرانشهر در مرز ایران و عراق خبر داد و عنوان کرد: این در حالی است که این میزان طی سال گذشته فقط 704 دستگاه بود.

طالبی با اشاره با اشاره به اینکه طی این مدت هزار و 600 دستگاه کامیون حامل کالا از این مرز وارد کشور شده و این مرز را در زمره 10 مرز زمینی فعال کشور قرار داده، افزود: پایانه مرزی تمرچین در افزایش مراودات بین المللی بویژه با شمال کشور عراق مهم بوده که امسال نیز با هدف ارتقا سطح کیفی خدمات سالن مسافربری احداث و تکمیل می شود.

وی از اجرای طرح ساماندهی پنج پایانه مرزی فعال آذربایجان غربی با هدف ارتقا سطح کیفی خدمات طی امسال خبر داد و افزود: تکمیل سالن مسافربری پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر در مرز ایران و عراق، آغاز مرحله دوم عملیات عمرانی پایانه مرزی بازرگان شامل دیوار کشی، زیباسازی، ساماندهی دره مابین سالن تجاری و مسافربری پایانه مرزی بازرگان از جمله این طرحها است.

وی اجرای عملیات اجرایی طرح جامع ساماندهی نقطه صفر مرزی و ایجاد مجموعه پیش ساخته مسافری در پایانه مرزی پلدشت را از دیگر طرحهای ساماندهی پایانه مرزی آذربایجان غربی طی امسال عنوان کرد و گفت: سال گذشته عملیات محوطه سازی و دیوار کشی سایت موقت با اعتبار شش میلیارد ریال و ساخت مجموعه موقت تجاری با اعتبار سه میلیارد ریال به اتمام رسید.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی عنوان کرد: پیگیری اجرای طرح جامع توسط سرمایه گذار خارجی و داخلی، راه اندازی بخش تجاری در پایانه مرزی رازی و تعیین تکلیف واگذاری کارهای به جا مانده از طرح جامع شامل سالن مسافری، تکمیل محوطه و تاسیسات زیر بنایی از سایر اقدامات این بخش است.

طالبی از اختصاص 160 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحها با هدف ارتقا کیفی، توسعه خدمات و تسهیل در روند امور در پایانه های مرزی خبر داد و اظهار داشت: امسال بخش بزرگی از عملیات عمرانی در پایانه های مرزی به اتمام می رسد.

وی ادامه داد: پایانههای مرزی بستر توسعه اقتصادی و دستیابی به زمینه های توسعه پایدار از طریق جابجایی کالا و مسافران بین المللی محسوب شده و بهره برداری از طرحهای عمرانی در مبادی ورودی و خروجی در افزایش تعاملات با کشورهای همسایه، ایجاد اشتغال پایدار، رشد درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاثیربسزایی دارد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های مرزی آذربایجان غربی از اتمام عملیات عمرانی طرح توسعه پایانه مرزی بازرگان طی سال جاری خبر داد و عنوان کرد: پایانه مرزی بازرگان بدلیل قرارگرفتن در مسیر کریدورهای مهم بین المللی اهمیت بسیاری داشته و بعنوان شاهراه اصلی زمینی کشور برای ارتباط با اروپا محسوب می شود.

طالبی با بیان اینکه امسال پرونده عملیات اجرایی این پایانه مرزی بسته می شود، ادامه داد: اجرای عملیات باقیمانده مرز بازرگان شامل محوطه سازی، اجرای روسازی بتنی، احداث سرویس بهداشتی و منبع آب با اعتبار بالغ بر 48 میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی 90 درصد در حال انجام بوده و طی نیمه اول سال 91 به اتمام می رسد.

وی در ادامه افزود: پیگیری کارهای باقیمانده فاز 2 پایانه مرزی بازرگان جهت برگزاری مناقصه و شروع عملیات فاز 2 در سال 91 شامل ساماندهی دره، روسازی بتنی منطقه فریز شده تجاری، اجرای آسفالت جاده مسافری، دیوار کشی و اصلاح دیوار جاده مسافری در دست اقدام بوده که پیش بینی می شود قبل از پایان سال جاری بخشی از آن به پایان برسد.

وی با اشاره به موقعیت ویژه پایانه مرزی تمرچین نیز اظهار داشت: این مرز در مقایسه با سایر مرزهای استان از جایگاه خاصی برخوردار بوده بطوریکه با وجود محدودیت در ساخت و ساز ها و موقعیت جغرافیایی، روزانه پذیرای حجم زیادی از ناوگان حمل و نقل مسافری و باری است.

طالبی با بیان اینکه این موضوع توجه بیشتر به کیفی سازی خدمات، اعمال مدیریت مطلوب برای تسهیل روند تردد و تعامل بیش از پیش با مجموعه های مستقر در مرز را ضروری می کند، ادامه داد: برای تغییر مسیر انتقال کالاهای ترانزیتی به کشور عراق از طریق مرز تمرچین اقدامات زیادی انجام شده که حفظ این جایگاه و ارتقا آن باید در اولویت کاری همه مدیران دستگاههای ذیربط باشد.