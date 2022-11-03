به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کوشش تبار روز پنجشنبه در بازدید از مرز تمرچین پیرانشهر افزود: افزایش ۲۵ درصدی صادرات از این پایانه مرزی نسبت به سال گذشته نشان می دهد که حجم حابجایی کالا از این مرز افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: افزایش ۴۳ درصدی ترانزیت کالا نیز بسیار امیدوار کننده بوده و نشان دهنده پویایی این مرز و سرعت گرفتن مبادلات است.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه همه رویه های گمرکی در این مرزفعال است، اظهار کرد: این بسترسازی مطلوب در نوع خود بی نظیر است.

کوشش تبار با اشاره به اینکه لازم است حضور سرمایه گذاران در بخشهای مرزی، ترانزیت و صادرات استان پررنگ تر شود، افزود: نقطه عطف مرز تمرچین این است که زیر ساختهای آن توسط بخش خصوصی تامین شده و در حال افزایش سرمایه گذاری است.

وی با تاکید براینکه مرز تمرچین نقش مهمی در ترانزیت و صادرات دارد و آذربایجان غربی نیز نقش مهمتری برای کشور در زمینه تجارت خارجی و ترانزیت ایفا می کند، افزود: وجود گمرک در این منطقه و ارزیابی فعالیتهای آن بیانگر این است که نسبت به سالهای قبل تحولات مطلوبی رخ داده است.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه برای مرزنشینان در حوزه اشتغال و فرصتهای شغلی این استان بسترهای امیدوار کننده ای فراهم شده است، ادامه داد: حضور سرمایه گذاران خارجی و داخلی نیز در این استان مطلوب بوده و خبرهای خوبی نیز دریافت شده است.

وی افزود: استاندار آذربایجان غربی با رهبری مطلوب خود با همراهی مدیریت کلان توانسته است اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشوردرباره شکل گیری مرکز خدمات سرمایه گذاری در این استان گفت: اینکه از یک نقطه ای برای اخذ مجوز اقدام کنند و بدون تلف کردن وقت با کوتاه کردن فرایند ها این کار انجام شود، بسیار خوب است.

کوشش تبار احصای فرصتهای سرمایه گذاری در نقاط مختلف استان را بسیار مطلوب توصیف کردو گفت: باید به مجموعه مدیران و رهبری استان در این باره دست مریزاد گفت.

آذربایجان غربی دارای ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه است، وجود پنج پایانه مرزی و ۹ گمرک موجب شده تا این استان رتبه اول کشور را در تجارت بین الملل داشته باشد.