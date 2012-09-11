احمد امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره تصمیمات جلسه مشترک نمایندگان با وزیر اقتصاد برای بررسی وضعیت بازار ارز که امروز سه شنبه در صحن علنی مجلس و به صورت غیر علنی برگزار شد، گفت: بنا شد جلسه مشترکی میان مجلس و دولت برای رسیدگی به وضعیت بازار ارز و راهکارهای خروج از این وضعیت برگزار شود.

نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: در این جلسه روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد و منتخبانی از کیمسیون‌های دیگر مجلس حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: نمایندگان تا حدودی از توضیحات وزیر اقتصاد قانع شدند اما مشکل اساسی این است که باید از روند سریع کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کرد که یکی از راهکارهای این موضوع ایجاد بازار بورس ارز است.