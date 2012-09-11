10 پروانه کاربرد علامت استاندارد در گلستان باطل و تعلیق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور قلیچ لی افزود: در اجرای ماده 9 قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و در راستای نظارت های دائمی کارشناسان اداره کل استاندارد گلستان بر تولیدات واحدهای تولیدی تحت پوشش، از ابتدای سال 1391 تا کنون، 8 فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد به دلیل کیفیت پایین تولیدات و یا عدم تولید، باطل و دو پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز تعلیق شدند.

وی همچنین در خصوص شرائط تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد افزود: چنانچه واحد تولیدی 90 امتیاز منفی داشته باشد، پروانه کاربرد علامت استاندارد آنها به حالت تعلیق درمی آید که پس از ابطال یا تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد، خط تولید تا رفع نواقص متوقف می گردد.

صدور 43 فقره پروانه جدید استاندارد

مدیرکل استاندارد استان گلستان گفت: در 5 ماهه نخست سال جاری، 43 فقره پروانه جدید کاربرد علامت استاندارد توسط این اداره کل صادر شده است.

منصور قلیچ لی تعداد پروانه های صادر شده در 5 ماهه اول سال 90 را 42 فقره برشمرد و افزود: در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، روند صدور پروانه های کاربرد علامت استاندارد در استان گلستان 2 درصد رشد داشته است.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر 404 فرآورده مشمول استاندارد در 308 واحد تولیدی استان توسط 322 مدیر کنترل کیفیت نظارت مستمر می شوند.