به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای حضور در هفته هشتم رقابت های لیگ برتر آماده می کند، امروز جمعه تمریناتش را در شرایطی در حضور محمد رویانیان برگزار کرد که براساس تصمیم قبلی حضور تماشاگران و خبرنگاران ممنوع بود و روز شنبه نیز با همین شرایط آخرین تمرینش را برگزار خواهد کرد. رویانیان در دیدارش با بازیکنان دقایقی در مورد مسائل مختلف برای آنها صحبت کرد.

سرخپوشان درتمرین امروز پس از صحبت های کوتاه سرمربی با دویدن، انجام حرکات نرمشی، کششی و دوهای کوتاه تمرینات را آغاز کردند و در ادامه مرور تاکتیک های گروهی و فوتبال درون تیمی در دستور کار قرار گرفت. حضور ملی پوشان و بازیکنانی که طی چند روز در غیاب آنها تمرینات تاکتیکی و تکنیکی انجام داده بودند، ژوزه را بر آن داشت تا برای انتخاب ترکیب روز یکشنبه دست بکار شود و بازیکنان آماده را مد نظر قرار دهد.

مصدومان پرسپولیس همچنان شامل امیر حسین فشنگچی، کئون جون و مهرداد پولادی به فیزیوتراپی پرداختند. شهاب گردان نیز به تمرینات گروهی بازگشت و به همراه امیر عابدزاده و نیلسون زیر نظر احمد ناجی تمرین کرد. سرخپوشان پس از تمرین عصر شنبه برای برپایی اردوی شبانه روزی راهی هتل آزادی خواهند شد.