مسعود سامی‌وند در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ذخیره سازی گاز طبیعی در مخزن زیر زمینی سراجه قم با بیان اینکه تاکنون بیش از 500 میلیون مترمکعب گاز در این مخزن ذخیره سازی شده است, گفت: در حال حاضر تمامی تاسیسات پایین دستی مخزن ذخیره سازی گاز سراجه به طور کامل راه اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی ایران با اشاره به راه اندازی یکی از پیچیده ترین و بزرگترین کمپرسورهای تزریق گاز در مخزن سراجه برای نخستین بار در بین کشورهای منطقه خاورمیانه، تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به آغاز تعمیرات دوره‌ای در پالایشگاه‌ها، میزان تزریق گاز به مخزن سراجه قم با نوسان روبرو است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر تا سقف هفت میلیون متر مکعب ظرفیت برای ذخیره سازی گاز طبیعی در مخزن سراجه قم وجود دارد، بیان کرد: هم اکنون به طور متوسط روزانه بیش از 4 میلیون مترمکعب گاز به این مخزن زیر زمینی تزریق می شود.

وی با یادآوری اینکه برای زمستان سالجاری پیش بینی برداشت روزانه 10 میلیون مترمکعب گاز از مخزن سراجه قم می‌شود، اظهار داشت: در مجموع میزان برداشت گاز از این مخزن زیر زمینی به شرایط اب و هوایی در فصل زمستان و وضعیت پایداری شبکه انتقال و توزیع گاز بستگی دارد.

* تصویری از تاسیسات ذخیره سازی گاز در سراجه قم

سامی‌وند با بیان اینکه هم اکنون پالایشگاه و تاسیسات متعددی با ظرفیت 10 میلیون مترمکعب گاز در بخش سطح الارضی مخزن سراجه قم طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شده است، تبیین کرد: یکی از مهمترین ویزگی های ساخت و راه اندازی مخزن سراجه قم در کنار افزایش پایداری شبکه گاز در فصل زمستان، برداشت مایعات و میعانات گازی این مخزن زیر زمینی است.

مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی ایران با اعلام اینکه بر اساس مطالعات انجام شده حجم ذخایر مایعات و میعانات گازی این مخزن زیر زمینی حدود 12 تا 13 میلیون بشکه برآورد می شود، تاکید کرد: بر این اساس با تزریق گاز امکان استخراج این حجم عمده مایعات گازی وجود دارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون هر بشکه میعانات گازی در بازار جهانی بیش از 100 دلار در هر بشکه ارزش اقتصادی دارد، گفت: از این رو با استخراج مایعات گازی امکان کسب درآمد بیش از یک میلیارد و 300 میلیون دلاری وجود دارد.

وی با بیان اینکه برداشت مایعات گازی منجر به کاهش دوره بازگشت سرمایه و افزایش حاشیه سود این طرح ذخیره سازی گاز می شود، اعلام کرد: پیش بینی می شود به زودی این مخزن ذخیره سازی گاز به طور رسمی افتتاح شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر تمامی تاسیسات پایین دستی، توربوکمپرسورها و خطوط لوله انتقال پروژه ذخیره سازی گاز مخزن سراجه قم نصب و راه‌اندازی شده است.



پیش بینی می شود به‌زودی طرح ذخیره سازی گاز سراجه قم به عنوان اولین طرح ذخیره سازی گاز طبیعی در ایران و منطقه خاورمیانه افتتاح رسمی شود.



مخزن سراجه قم از ظرفیت ذخیره سازی 1.2 میلیارد متر مکعب در فاز یک و 3.3 میلیارد متر مکعب در فاز دوم برخوردار است ضمن آنکه برای راه اندازی فاز اول این پروژه ذخیره سازی 9 حلقه چاه توسط شرکت ملی نفت حفاری شد و سپس تمامی تجهیزات بالادستی، میان دستی و تاسیسات این پروژه توسط شرکت گاز نصب و راه‌اندازی شده است.



کل سرمایه گذاری مورد نیاز برای راه‌اندازی گاز ایران بیش از 200 میلیون دلار است ضمن آنکه افزایش پایداری صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه و تامین پایدار سوخت زمستانی مشترکان از مهمترین دستاوردهای راه‌اندازی پروژه‌های ذخیره سازی گاز طبیعی است.

از سوی دیگر، با توجه به انتشار گزارش‌های مختلف موسسات تحقیقاتی بین المللی به طور متوسط هر کشور نیاز دارد معادل 13 درصد از میزان مصرف سالانه گازش را ذخیره سازی کند، بنابراین اگر مصرف سالانه گاز در ایران را حدود 107 میلیارد متر مکعب در نظر بگیریم، باید براساس این فرمول، حداقل سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز ذخیره سازی کنیم.

براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی برتیش پترولیوم هم اکنون در دنیا نزدیک به 350 میلیارد مترمکعب ذخیره سازی گاز وجود دارد.

از این میزان ذخیره سازی گاز 100 میلیارد مترمکعب در ایالات متحده، 50 میلیارد مترمکعب در کشورهای اروپایی، 150میلیارد مترمکعب در اروپای شرقی و کمتر از 10 میلیارد متر مکعب در آسیا گاز ذخیره سازی شده است.