نمایندگان ارسباران با تهیه طرح دو فوریتی به یاری زلزله زدگان می شتابند

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر ، یکی از دغدغه های جدی نمایندگان مجلس را ارائه خدمات مناسب به زلزله زدگان اعلام کرد و افزود: نمایندگان ارسباران و مناطق زلزله زده با تهیه طرح دو فوریتی متشکل از 21 بند مورد نیاز و کارشناسی شده مناطق زلزله زده را هفته آینده با طرح در مجلس و تصویب آن تمهیدات ویژه ای را برای مناطق زلزله زده تدارک دیده اند.



عباس فلاحی باباجان گفت: در قسمتی از این طرح معافیت مالیاتی، ارائه تمهیدات ویژه در امر ساخت و ساز روستایی و شهری، خدمت سربازی، حذف 20 درصد پیشرفت در ارائه تسهیلات به شهرهای زلزله زده، از جمله موارد این طرح هستند.



وی تصریح کرد: امیدواریم با تصویب به موقع این طرح بتوانیم قسمتی از آلام مصیبت دیدگان از این زلزله را تسکین بخشیم.



باباجان همچنین گفت: متأسفانه در بخش اماکن دامی عملیات اجرایی در ساخت آنها از پیشرفت مناسبی برخوردار نیست و مردم از این روند ناراضی هستند که امیدواریم با اتخاذ تدابیر لازم در روند اجرایی این طرح ها زمینه رفاه و آسایش زلزله زدگان فراهم گردد.



نماینده اهر هریس و هیئت همراه به نمایندگان از سوی رئیس مجلس از روستاهای زلزله زده اهر و هریس که 100 درصد آسیب دیده اند بازدید و از نزدیک مسائل و مشکلات روستائیان را مورد بررسی قرار داد.