دلیل ماندگاری کتاب اکبر خلیلی خلوص اوست

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ترکه‌های درخت آلبالو» که روایت اکبر خلیلی نویسنده حوزه دفاع مقدس از زندگی شهید ایرج نصرت زاد است، عصر روز دوشنبه 27 شهریور با حضور جمعی از اهالی ادبیات و نیز تعدادی از همرزمان این شهید در سرای داستان بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان رونمایی شد.

شهداری ارتش نزد مردم گمنام‌اند

در این برنامه، احمد حیدری رئیس اسبق سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش با اشاره به دلایل ماندگاری یک اثر هنری یا ادبی گفت: یک بار از مرحوم موذن زاده اردبیلی پرسیدند «چطور شد که صدایت اینگونه ماندگار شد؟» او گفت «اخلاص» بعد ادامه داد «اتفاقاً آن روز که آن اذان را گفتم، صدایم گرفته بود و ماه رمضان هم بود». خلوص اکبر خلیلی هم در نگارش کتاب «ترکه‌های درخت آلبالو» باعث ماندگاری او و این کتاب شد.

وی سپس با بیان اینکه «شهدای ارتش پیش مردم گمنام هستند» افزود: بیشتر صحبت‌های مردم در مورد دفاع مقدس روی نفرات است و ما یگان را اصلاً نمی‌بینیم. واقعیت این است که این ارتش بود که در قضیه کردستان، جلوی سقوط آن را گرفت.

نمایش عمومی نامه‌ای از شهید بروجردی درباره غائله کردستان برای اولین بار

حیدری سپس با نمایش سندی از یک نامه شهید محمد بروجردی به فرمانده نیروی زمینی ارتش در غائله کردستان، آن را برای حاضران قرائت کرد. در بخشی از این نامه شهید بروجردی نوشته است: «حدود 2000 نیروی مسلح در سنندج مستر هستند و قرار است حکومت کمونیستی برپا کنند. در داخل ارتش افراد خائن وجود دارند ولی اگر مقاومت عده‌ای از گاردهای آن نباشد، شهر سقوط می‌کند. اگر این نامه را دریافت کردید، فوری، فوری، فوری از اصفهان و همدان نیرو اعزام کنید».

در این برنامه همچنین جهانگیر خسروشاهی منتقد ادبی و هنری در سخنان کوتاهی به بیان نکاتی فنی درباره کار گرافیکی و طراحی جلد کتاب «ترکه‌های درخت آلبالو» پرداخت.

در این برنامه همچنین محمد حسنی، مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان، انتشار چنین کتاب‌هایی را وظیفه این بنیاد دانست و گفت: به دوستان ماموریت داده‌ایم که سعی کنند در قالب کار تولید کتاب نوآوری کنند.

حسنی: حافظه تاریخی نسل جوان ما ضعیف شده است

وی با اشاره به آمارهایی که از سرانه مطالعه در ایران اعلام می‌شود، تاکید کرد: حافظه تاریخی نسل جوان ما به همین دلیل (پائین بودن سرانه مطالعه) ضعیف شده است و ما باید تشویق کنیم و زمینه‌ای را ایجاد کنیم که مطالعه برای جوان‌های ما لذتبخش باشد و به قول معروف کتاب خوردنی شود.

مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان همچنین با اشاره به رشادت‌های ارتش در جنگ هشت ساله گفت: اگر خدای ناکرده اتفاقی برای کشور بیفتد، اعتقاد شخصی من این است که ارتش جمهوری اسلامی ایران چهره‌ای از خودش نشان خواهد داد که شاید برای بسیاری باورپذیر نباشد. با شعار و حرف چیزی حل نمی‌شود و سر جلسه امتحان است که رقم آدم‌ها مشخص می‌شود.

بادامچیان: انتشار «ترکه‌های درخت آلبالو» واکنش بی بی سی را برانگیخت

در پایان این برنامه اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه و از دوستان قدیمی اکبر خلیلی نویسنده «ترکه‌های درخت آلبالو» با اشاره به واکنشی که سال‌ها پیش شبکه بی بی سی به انتشار این کتاب نشان داده بود، گفت: این کتاب خشم استعمارگر پیر انگلستان را درآورده بود و بی بی سی علیه آن حساسیت به خرج داد. من همان زمان در مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌ها به دلیل این عصبانیت پرداختم و تاکید کردم که این نشان دهنده عمق اثرگذاری کتاب داستانی زیبای خلیلی است.

وی با اشاره به درخواستی که اکبر خلیلی از او برای رفتن به زندان و هم بند شدن با شهید محمد کچویی داشته است، افزود: او برای اینکه با تمام وجود این داستان را لمس کند، رفت زندان. من بعدها از آقای کچویی پرسیدم «این خلیلی چگونه آدمی است؟» که او گفت «آدم جالبی است».

بادامچیان اضافه کرد: کتاب «ترکه‌های درخت آلبالو» از آثار ماندنی ادبیات ما است و همین علت واکنش شیطان پیر به آن بوده است.

در پایان این برنامه از کتاب «ترکه‌های درخت آلبالو» با حضور نویسنده آن و جمعی از مهمانان این برنامه، رونمایی شد.