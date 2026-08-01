به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، الکسی لیخاچف، رئیس شرکت هسته‌ای دولتی روسیه روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: دو پهپاد اوکراینی به یک کشتی غیرنظامی متعلق به شرکت روس‌اتم که شبانه در دریای سیاه در حال حرکت بود، برخورد کرده و آن را غرق کردند.

لیخاچف افزود: هر ۱۷ خدمه از حمله به کشتی که حامل کالاهایی مانند مواد غذایی منجمد و مصالح ساختمانی بود، جان سالم به در بردند.

وی گفت: چنین حمله‌ای را فقط می‌توان دزدی دریایی و سرقت دریایی توصیف کرد.

روسیه و اوکراین در هفته‌های اخیر حملات خود به کشتی‌هایی را که می‌گویند به تلاش‌های جنگی طرف مقابل کمک می‌کنند، افزایش داده‌اند.