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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

غرق شدن کشتی غیرنظامی روس‌اتم در حمله پهپادی اوکراین

غرق شدن کشتی غیرنظامی روس‌اتم در حمله پهپادی اوکراین

روس‌اتم اعلام کرد که کشتی غیرنظامی‌اش پس از حمله پهپاد اوکراینی در دریای سیاه غرق شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، الکسی لیخاچف، رئیس شرکت هسته‌ای دولتی روسیه روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: دو پهپاد اوکراینی به یک کشتی غیرنظامی متعلق به شرکت روس‌اتم که شبانه در دریای سیاه در حال حرکت بود، برخورد کرده و آن را غرق کردند.

لیخاچف افزود: هر ۱۷ خدمه از حمله به کشتی که حامل کالاهایی مانند مواد غذایی منجمد و مصالح ساختمانی بود، جان سالم به در بردند.

وی گفت: چنین حمله‌ای را فقط می‌توان دزدی دریایی و سرقت دریایی توصیف کرد.

روسیه و اوکراین در هفته‌های اخیر حملات خود به کشتی‌هایی را که می‌گویند به تلاش‌های جنگی طرف مقابل کمک می‌کنند، افزایش داده‌اند.

کد مطلب 6905373

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