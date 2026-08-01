به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اکران افتتاحیه انیمیشن سینمایی «نبرد با خرچنگ» به نویسندگی و کارگردانی مازیار محمدینژاد عصر روز جمعه ۹ مرداد با حضور عوامل، مهوش افشاری سرپرست دوبله، ابراهیم شفیعی و شهراد بانکی دوبلورهای پروژه و همچنین با اجرای گلی باقلوازاده در جمع بچهها و خانوادههایشان در سینما مهر شاهد تهران برگزار شد.
مازیار محمدینژاد پیش از نمایش فیلم روی سن آمد و بیان کرد: من و همکارانم به عشق بچهها این اثر را ساختیم و قصدمان این بود شادی را به بچهها بازگردانیم و به آنها حس خوب بدهیم.
وی اظهار کرد: همه بچهها از جمله پسرم برای ساخت این اثر به من انگیزه دادند و باعث شدند من قصهای را بنویسم و آن را تبدیل به انیمیشن سینمایی کنم. از خانواده خودم و تمام عوامل خوب این کار که یک لیست بلندبالایی را شامل میشوند، قدردانی میکنم.
«نبرد با خرچنگ» مخاطب را به سفری پرهیجان فرامیخواند؛ سفر در مسیری که عبور از بیابان ناامیدی و جزیره شادی را در آن تجربه میکنید.
این اثر که به باشگاه میلیاردیها پیوسته و نزدیک به ۱۰ هزار مخاطب جذب کرده، محصول زاگرس فیلم و سرمایهگذاری گروه صنعتی عالیفرد (سنایچ) است که توسط پخش موسسه بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور در حال اکران است.
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