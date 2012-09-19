  1. ورزش
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۴۱

پس از برکناری گنجعلی‌خانی/

شهبازی مدیرعامل باشگاه مس کرمان شد

شهبازی مدیرعامل باشگاه مس کرمان شد

با تصمیم هیات مدیره باشگاه مس کرمان، معاونت ورزشی پیشین باشگاه سایپا به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تغییرات صورت گرفته در باشگاه مس کرمان عصر سه‌شنبه هیات مدیره باشگاه مس تشکیل جلسه داد و در نهایت پس از بررسی وضعیت این باشگاه، تصمیم به تغییر مدیریت باشگاه گرفته شد.

بر پایه این گزارش، براساس تصمیم هیات مدیره این باشگاه نصرالله گنجعلی‌خانی از سمت خود برکنار و ناصر شهبازی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه انتخاب شد.

شهبازی که در سال‌های پیش معاونت ورزشی باشگاه سایپا بوده، از امروز کارش را به صورت رسمی در باشگاه مس کرمان آغاز کرده است.

حسن واحدی، عضو هیات مدیره باشگاه فرهنگی - ورزشی مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تایید کرد.

کد مطلب 1700038

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها