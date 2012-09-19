شهبازی مدیرعامل باشگاه مس کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تغییرات صورت گرفته در باشگاه مس کرمان عصر سه‌شنبه هیات مدیره باشگاه مس تشکیل جلسه داد و در نهایت پس از بررسی وضعیت این باشگاه، تصمیم به تغییر مدیریت باشگاه گرفته شد.

بر پایه این گزارش، براساس تصمیم هیات مدیره این باشگاه نصرالله گنجعلی‌خانی از سمت خود برکنار و ناصر شهبازی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه انتخاب شد.

شهبازی که در سال‌های پیش معاونت ورزشی باشگاه سایپا بوده، از امروز کارش را به صورت رسمی در باشگاه مس کرمان آغاز کرده است.

حسن واحدی، عضو هیات مدیره باشگاه فرهنگی - ورزشی مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تایید کرد.