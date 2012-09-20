تحریم های دشمن را باید به فرصتی برای رشد تجاری تبدیل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمد باقری شامگاه چهارشنبه درهمایش بررسی آخرین قوانین و رویه ها در واردات کالا که در مرکز همایش های بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک تنها برای روش پرداخت اعتبار اسنادی تعهد پرداخت دارد تحریم ها به دو صورت میتواند پرداخت اعتبار اسنادی را محدود کند.

وی افزود: یکی از این موارد تهدیدهایی است که باعث می شود بانک معامله کننده به خاطر مسائل سیاسی اعتبار بانک گشایش کننده را نپذیرد و دیگری نیز این است که بانک های دیگر کشورها رتبه اعتباری بانک های ما را نه به علت کمبود مالی بلکه به خاطر شرایط سیاسی قبول ندارند که این موضوع ها مشکلاتی را برای بازرگانان و تجار ایجاد می کند.

نماینده بانک ملی سرپرستی استان اصفهان درباره اعتبار اسنادی گفت: این اعتبار تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده و بانک متعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده برسد.

وی افزود: اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد و هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.

محمد باقری در ادامه درباره چگونگی پشت سر گذاشتن تحریم های اعتبار اسنادی تاکید کرد: بازرگانان می توانند از بانک هایی که در کشورهایی مانند کره، مسکو، ترکیه و چین داریم و تحریمها را دور زدهاند استفاده کنند.

محمد باقری با بیان اینکه هر کالای خریداری شده در خارج از کشور نیازمند گواهی مبدأ (سندی است که کشور تولیدکننده کالا را مشخص می کند) است، اضافه کرد: از طرفی بر اساس مجموعه مقررات ارزی، گواهی مبدأ را علاوه بر کشور تولیدکننده، کشور حمل کننده، صادر کننده و ذی نفع نیز می توانند صادر کنند.

وی افزود: بنابراین اگر بتوانیم اعتمادسازی کنیم، با اصول و منطق مذاکره با دیگر کشورها نیز می توانیم این مشکل ها را رفع کنیم.

نماینده بانک ملی سرپرستی استان اصفهان تاکید کرد: هر اتفاق می تواند فرصت و یا تهدید برای ما باشد و لازم است تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.