برنامه های هفته دفاع مقدس تشریح شد/ نام گذاری روزهای هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگارمهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار احمد حق طلب دبیر ستاد بزرگ داشت هفته مقدس و رئیس بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس در سپاه و بسیج، امروز درنشستی خبری به تشریح برنامه های سپاه و بسیج درهفته دفاع مقدس پرداخت.

وی گفت: ایام دفاع مقدس با عناوین مختلفی تعیین شده است. روز جمعه 31 شهریورماه روز اول هفته دفاع مقدس به عنوان روز "دانش آموزان، نوآوران و دانشمندان" نام گذاری شده است همچنین یکشنبه دوم مهر ماه روز" جوانان، آمادگی دفاعی، سربازان و اقتصاد مقاومتی" نامگذاری شده است. در این روز ما به اهمیت پدافند غیر عامل و نقش جوانان دراقتدار نظام اسلامی خواهیم پرداخت.

به گفته وی، روز دوشنبه سوم مهر ماه به عنوان روز "زنان ، ارزش های اسلامی و پایداری ملی" نامگذرای شده است.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس، اعلام کرد: چهارم مهر ماه به عنوان روز "وحدت، استکبار ستیزی و بیداری اسلامی" در نظر گرفته شده چرا که بیداری اسلامی درمنطقه نشات گرفته از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است و در این روز ما به تجلیل حرکت های اسلامی درمنطقه خواهیم پرداخت.

حق طلب ادامه داد:همچنین روز چهارشنبه پنجم مهر ماه روز "رزمندگان، جهادگران و فرماندهان دفاع مقدس" تعیین شده است. دراین روز از فرماندهان شاخص تقدیر به عمل می آید. همچنین بنا داریم دراین روز به تبیین حماسه های مهم در دوران دفاع مقدس من جمله حماسه ثامن الائمه بپردازیم.

وی اضافه کرد: آخرین روز هفته دفاع مقدس به عنوان "روز شهادت، کرامت و عزت" نامگذاری شده است. دراین روز از ایثارگران تجلیل به عمل خواهد آمد ومزار شهدا گلباران می شود.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس درادامه این نشست خبری با بیان اینکه برنامه های امسال گرامیداشت هفته دفاع مقدس با سال های گذشته متفاوت است، افزود: محوری ترین برنامه ای که امسال درهفته دفاع مقدس درنظر گرفته ایم، بازسازی عملیات های مهم هشت سال دفاع مقدس است. بنا داریم عملیات های مهم را به نمایش بگذاریم.

وی گفت: درگذشته فیلم ها و عکس های متعددی از دوران دفاع مقدس ارائه شد اما چند سالی است که عملیات های مهم دوران دفاع مقدس به نمایش گذاشته می شود و ما امسال درتمام استان ها این عملیات های مهم را نمایش خواهیم داد.

حق طلب افزود: بازدید عموم برای دیدن این عملیات ها آزاد است.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته دفاع قدس ادامه داد: همچنین در هفته دفاع مقدس نمایشگاهی با عنوان" تجهیزات نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس" برگزار خواهد شد و در این نمایشگاه سلاح های نیروهای مسلح در دوران هشت سال دفاع مقدس به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی افزود: بنا داریم درهفته دفاع مقدس شب های شعر را با حضور شاعران برگزار کنیم.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه سازمان بسیج مستضعفی در هفته دفاع مقدس چه برنامه برا ی طلاب وروحانیون دارد، اظهار داشت: این کار به سازمان بسیج طلاب واگذار شده است و آنها برنامه های تخصصی را تدارک دیده اند.

بنابراین گزارش سردار سرتیپ پاسدار سعید فرجیان معاون هماهنگ کنند سازمان بسیج مستضعفین دراین نشست خبری با بیان اینکه پایه پیشرفت کشور استفاده از فرهنگ ایثار، فداکاری و خودباوری است، اظهار داشت: خود باوری یکی از شاخص های فرهنگ دفاع مقدس است از این رو سازمان بسیج مستضعفین ماموریت خود را بر اساس توسعه فرهنگ دفاع مقدس قرار داده است.

وی ادامه داد: برای توسعه این فرهنگ برنامه های متعددی را درنظر گرفته ایم.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین همچنین با اشاره به برنامه های این سازمان در این هفته افزود: در بیش از40 هزار پایگاه بسیج برنامه های متعددی برگزار خواهد شد ضمن آنکه این برنامه ها درکانون های تخصصی بسیج نیز اجرا می شود.

وی با اشاره به اهداف بسیج برای برگزاری این برنامه ها افزود: توسعه فرهنگ، آشنایی بیشتر نسل جوان با رزمندگان و ایثارگران دوران دفاع مقدس، تبلیغ صحیح از خود باوری در این دوران از مهم ترین اهداف سازمان بسیج در هفته دفاع مقدس است.