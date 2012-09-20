آموزش و پرورش برای اولین بار در طول تاریخ دارای نقشه راه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی ظهر پنجشنبه در همایش بزرگ تبیین تحول بنیادین در آموزش و پرورش در زنجان افزود: آموزش و پرورش کشور امسال برای اولین بار در تاریخ دارای نقشه راه شده که بر اساس این نقشه کتابهایی مبنای کار قرار گرفته اند که تعلیم و تربیت اسلامی در آنها مورد توجه جدی قرار دارد.

وی تحول را تغییر مستمر و پویا دانست و یادآور شد: هیچ یک از فضایل اخلاقی در انسانها انتهایی ندارد اما باید همواره در این مسیر گام برداشت و این در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اندیشیده شده است.

حاجی بابایی با بیان اینکه زیرساختهای لازم برای قرار دادن دانش آموزان کشور دراین مسیر فراهم شده است، افزود: راه اندازی دانشگاه فرهنگیان یکی از اقدامات انجام شده در این راستا است.

وی افزود: بهمن ماه امسال 25 هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل می شوند و معلمان مورد نیاز و مدنظر آموزش و پرورش در این دانشگاه تربیت خواهند شد.

وزیر آموزش و پرورش معلم پژوهنده را محور سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش دانست و یادآور شد: معلمان باید متحول و همواره آماده برای حضور در کلاس درس پویا و خلاق باشند.

حاجی بابایی بااشاره به برقراری نظام آموزشی 3-3-6 از سال تحصیلی جدید گفت: تحقیقات چندین ساله و از آن مهمتر مکتب اسلام وجود شش پایه در دوره ابتدایی را تاکید دارند.

وی با اشاره به اهمیت مقطع ابتدایی در نظام تعلیم و تربیت، افزود: اگر این مقطع به معنای واقعی شکل گیرد کار تعلیم و تربیت در دیگر دوره ها و دانشگاه به راحتی انجام می پذیرد.

حاجی بابایی برای داشتن دانش آموزانی مقتدر و توانمند و در آینده مفید برای جامعه باید به سراغ آموزش ابتدایی رفت و پنج عنصر علم، ایمان، عمل، تفکر و اخلاق را در دانش آموزان پرورش داد.

وی کمک به دانش آموز برای فکر کردن را مهمترین کارکرد معلمان دانست و گفت: آسان کردن کتابهای درسی و حل مسائل برای دانش آموزان بزرگترین خیانت به نظام تعلیم و تربیت است.

حاجی بابایی همچنین به نظام رتبه بندی فرهنگیان در سند تحول بنیادین اشاره کرد و افزود: برای تحقق اهداف این سند معلم را نباید کارمند تلقی کرد.

وی تاکید کرد: کار معلم آموزشی و پرورشی است و محصول فعالیت معلم انسانهایی با خدا و مثمر ثمر برای جامعه می باشد.

حاجی بابایی با بیان اینکه سند تحول بنیادین مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی است افزود: بر اساس این سند آموزش و پرورش باید به تربیت دانش آموزانی برای تامین نیروی انسانی با وجدان و انصاف کاری عالی در جامعه بپردازد.

وزیر آموزش و پرورش به مطالبه مقام معظم رهبری از آموزش و پرورش در تحول بر نظام آموزشی اشاره کرد و افزود: این تحول از امسال در مدارس کشور اجرایی می شود.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه تمام بنیان ها برپایه آموزه های قرآنی و سیره اهل بیت(ع) است، گفت: بر همین اساس مقام معظم رهبری نیز از این نسخه به عنوان یک نسخه شفا بخش یاد فرمودند.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه کار کارشناسی بسیاری برای تدوین این سند تحول انجام شده است، گفت: این سند در 18 جلسه و در طول هشت ماه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آموزش و پرورش اکنون دارای نقشه راه و یک کتاب غنی فلسفه تعلیم و تربیت است، یادآور شد: امروز تعلیم و تربیت در مدارس بر پایه این سند خواهد بود.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه در این سند 131 راهکار تعریف شده است، ادامه داد: ایجاد دانشگاه فرهنگیان و حضور دانشجویانی که جزء نخبگان کشور و رتبه های زیر 10 هزار هستند یکی از این راهکارهاست چرا که یکی از محورهای تحول در آموزش و پرورش معلم است و معلمان باید خود با چگونگی ایجاد تغییر و تحول در دانش آموزان آشنا شوند.

وی از دوران ابتدایی به عنوان یکی از مقاطع حساس یاد کرد و افزود: باید به این دوره بیش از مقاطع دیگر بها داد چرا که شخصیت واقعی یک دانش آموز در این دوره شکل می گیرد.

حاجی بابایی افزود: سند تحول بنیادین در پنج زمینه علم، ایمان، عمل، تفکر و اخلاق و در چهار رابطه و 11 حوزه یادگیری تدوین شده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: به دلیل چند محاوره ای بودن رسانه ها دانش آموزان به تفکر و خلاقیت رسیده اند ولی در کتاب ها این ظرفیت گنجانده نشده است و اگر بتوان از این خلاقیت بهره گرفت انقلاب عظیمی در کشور ایجاد می شود.

حاجی بابایی در ادامه به نظام رتبه بندی فرهنگی در سند تحول بنیادین اشاره کرد و گفت: این نظام در سند جمع بندی شده است و باید به سمت اجرایی شدن آن حرکت کرد.

وی به ایجاد تحول در آموزش معلمان در دانشگاه های فرهنگیان اشاره کرد و افزود: متعاقب ایجاد تغییر در آموزش و پرورش در آموزش ها، کتب و سیستم آموزشی معلمان و مربیان این وزارتخانه نیز تغییرات اساسی صورت گرفته است.

حاجی بابایی به برگزاری دوره های آموزشی برای 200 هزار نفر از معلمان و تربیت پنج هزار مدرس اشاره کرد و یادآور شد: این موضوع نشان دهنده جایگاه آموزش ضمن خدمت در این وزارتخانه است.