بازتاب سفر صالحی به دمشق/ تاکید اسد بر توطئه علیه محور مقاومت

امروز در رسانه های عربی سفر روز گذشته "علی اکبر صالحی" وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران به دمشق و دیدار وی با "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه مورد توجه قرار گرفته است.

شبکه الحره امروز در گزارشی با اشاره به اینکه ایران، سوریه و حزب الله لبنان مهمترین ارکان محور مقاومت محسوب می شوند، اعلام کرد: بشار اسد در دیدار با وزیرامورخارجه ایران تاکید کرد که جنگ کنونی تنها علیه سوریه نیست بلکه کل محور مقاومت را هدف قرار داده است.

این شبکه در ادامه به پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی ایران که در نشست کمیته چهارجانبه در قاهره مطرح شد، اشاره و اعلام کرد: تهران پیشنهاد داده که ناظرانی از کشورهای منطقه در راستای تلاش برای توقف ناآرامیها به سوریه اعزام شوند.

روزنامه الزمان عراق نیز در گزارشی به اظهارات اخیر "نبیل العربی" دبیرکل اتحادیه عرب اشاره کرده که مدعی شد راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه وجود ندارد.

این روزنامه به اظهارات اسد در گفتگو با صالحی نیز اشاره کرده که جنگ فعلی در سوریه را توطئه علیه محور مقاومت خوانده بود.

این خبر در رسانه های دیگر عربی از جمله الجزیره، العربیه و روزنامه های مختلف نیز پوشش داشته است.