به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فولاد خوزستان و ملوان بندرانزلی از ساعت 18:45 امروز جمعه برگزارکننده آخرین دیدار از روز نخست هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور هستند. نیمه اول این بازی که به میزبانی تیم فولادخوزستان در ورزشگاه تختی شهر اهواز برگزار شد با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.
هفته نهم لیگ برتر فوتبال/
تساوی بدون گل فولاد خوزستان و ملوان بندرانزلی در پایان نیمه اول
نیمه اول دیدار تیمهای فولادخوزستان و ملوان بندرانزلی در چارچوب هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.
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