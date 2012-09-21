تساوی بدون گل فولاد خوزستان و ملوان بندرانزلی در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فولاد خوزستان و ملوان بندرانزلی از ساعت 18:45 امروز جمعه برگزارکننده آخرین دیدار از روز نخست هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور هستند. نیمه اول این بازی که به میزبانی تیم فولادخوزستان در ورزشگاه تختی شهر اهواز برگزار شد با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.