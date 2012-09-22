اشک ها و لبخندهای اول مهر/ سنندج برای یک ساعت قفل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فضای عمومی در شهرها و روستاهای سراسر کشور در صبح شنبه با دیگر روزها کاملا متفاوت بود چرا که امروز و بعد از گذشت سه ماه بار دیگر مدارس بازگشایی شد تا دانش آموزان باز هم مهمان مدارس شوند و سال جدید تحصیلی را آغاز کنند.

هر چند که طی این سال ها برگزاری برنامه های کلیشه ای با سخنرانی یک یا دو مسئول به بخش ثابت مراسم بازگشایی مدارس تبدیل شده است، ولی در این میان حاشیه های روز اول مهر ماه از متن اصلی آن نیز زیباتر است و تصاویری چشم ها را نوازش می کنند که مرور آنها خالی از لطف نیست.

فضای امروز صبح سنندج بسیار متفاوت با دیگر روزها بود وقتی که از معابر اصلی و کوچه پس کوچه های این شهر عبور می کردی همهمه دانش آموزان به گوش می رسید یکی خوشحال و خندان دست در دست پدر و مادر راهی مدرسه می شد و دیگری هم با چهره ای خواب آلود و اخم کرده بهانه حضور مادر در کلاس را می گرفت.

هیاهوی دانش آموزان برای آغاز سال تحصیلی جدید باعث شده بود تا فضای دیگری در سنندج به چشم آید و این شهر که روزهای قبل شاید خیلی دیرتر از خواب بیدار می شد امروز و همزمان با طلوع آفتاب بر بلندای آبیدر در اولین روز پائیز فضای بهاری را رقم زد و شهر هم همراه با شادی های کودکانه انگار لبخندی بر لب داشت.

امروز وقتی که از خیابان های سطح شهر سنندج عبور می کردی جمع چندین نفره از دختران و پسران را می دیدی که کیف به دست راهی مدرسه بودند و یا اینکه تجمع های چند ده نفره ای که در جلو درب مدارس در انتظار به صدا درآمدن اولین زنگ سال تحصیلی 92-91 لحظه شماری می کردند.

شاید یکی از جالب ترین صحنه های روز اول مهر ماه و بازگشایی مدارس، رفتن کلاس اولی ها و یا پیش دبستانی ها به مدرسه باشد که اشک و لبخندهای آنها عالم دیگری دارد و آنها نه تنها امروز تنها به مدرسه نرفتند که در بعضی از شرایط هم پدر و هم مادر قید کار را زده بودند و امروز فرزند خود را همراهی می کردند.

فضای بیرونی مدارس ابتدایی امروز صبح در سنندج دیدنی تر از سایر مدارس بود چرا که بودند اندک دانش آموزانی که با قایم شدن پشت چادر مادر و یا حلقه کردن دست ها به دور دسته کیف پدر بهانه می آوردند و با اشک هایی از جنس دوست داشتن برای رفتن به کلاس اول دل نگران بودند.

شیرینی های روز اول بازگشایی مدارس در سنندج به راستی که زیاد بود و شاید هم به تصویر کشیدن آن از عهده کلمات و جملات خارج باشد ولی متاسفانه بار دیگر درد کهنه سنندجی ها که چند سالی است دامن گیر آنها شده این بار نیز در اولین روز مهر ماه و از همان ساعت هفت صبح بار دیگر سرباز کرد.

ترافیک شدید و قفل شدن شهر سنندج به ویژه هسته مرکزی آن و البته شماری از راه های ارتباطی شهرک های اطراف آن باعث شد تا شیرینی اولین روز مدرسه برای شمار زیادی از کلاس اولی های سنندج به خاطره ای تلخ تبدیل شود و سنندج برای بیش از یک ساعتی به صورت کامل قفل شود.

در حالی که شمار زیادی از مدیران استان کردستان از نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کردستان گرفته تا فرماندهان نظامی و انتظامی در مدرسه ابتدایی شاهد سنندج در یکی از مدارس واقع در دامنه آبیدر در حال برگزاری جشن بازگشایی مدارس بودند که جمع زیادی از مردم سنندج نزدیک یه یک ساعت و یا شاید هم بیشتر از وقت خود را پشت ترافیک طی کردند.

به هر حال اولین روز مهر ماه نیز رسید و مدارس هم شروع شد ولی درد ترافیک در سنندج همچنان پابرجاست و مدیران به جای اجرای پروژه های در راستای کاهش این معضل در هسته مرکزی سنندج در حال احداث روگذر و زیرگذر در ورودی های شهر هستند.