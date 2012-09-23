آسیب دیدگان اجتماعی کرج ساماندهی می شوند

شکرالله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضیعت متکدیان و آسیب دیدگان اجتماعی کرج اظهار داشت: نبود مرکزی مناسب که بتواند پس از جمع آوری این افراد نسبت به ساماندهی آنان اقدام کند از جمله خلاء هایی بود که با برگزاری جلسات مختلف مقرر شد معاونت خدمات شهری شهرداری کرج نسبت به این مهم وارد عمل شده و به منظور مکان یابی مرکزی مناسب اقدام کند.

وی افزود: این امر با همکاری شهرداری کرج و تعامل دستگاههای از جمله کمیته امداد و بهزیستی انجام خواهد شد.

افتخاری همچنین یادآور شد: در میان افراد متکدی و سایر آسیب دیدگان اجتماعی که با حضور در میادین و معابر شهرستان چهره نازیبایی را به وجود می آورند، اتباع بیگانه ای وجود دارند که وضعیت آنان با همکاری اداره کل اتباع بیگانه استان البرز تعیین تکلیف می شود.



اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور مبداء بازگردانده می شود



وی ادامه داد: افرادی که به صورت غیرمجاز در این شهرستان حضور دارند از طریق این اداره کل طرد شده و به کشور خود بازگردانده می شوند.



افتخاری تاکید کرد: با تحقق ساماندهی مناسب آسیب دیدگان اجتماعی می توان علاوه بر جمع آوری این افراد از سطح شهر برای آینده آنان نیز برنامه ریزی کرد.