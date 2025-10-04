به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی صبح شنبه پس از حضور میدانی در سطح شهر و پایش حضور متکدیان، معتادین متجاهر و ... اظهار کرد: کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، یکی از اصلی‌ترین مسیرهای تامین امنیت عمومی، افزایش رضایت‌مندی سیاسی و حفظ و ارتقای سرمایه های انسانی است.

وی ادامه داد: در این راستا برنامه‌های اولویت دار فرمانداری دشتستان متمرکز بر طیف وسیع آسیب‌های اجتماعی به عنوان عامل بنیادین ناهنجاری های اجتماعی و امنیتی تعریف شده است.

دشتی با بیان اینکه تراکم حضور اتباع غیرقانونی در سطح شهرستان به عنوان یکی از معضلات مطرح بوده است، تاکید کرد: به موازات مقررات ابلاغی کشوری و استانی، ضمن ساماندهی اتباع در حوزه‌های صنفی و شغلی و برخورد با مصادیق به‌کارگیری اشتغال و اسکان اتباع غیرمجاز، شناسایی و جمع‌آوری متکدیان سطح شهرستان که عمدتا از اتباع می‌باشند در دستور کار قرار گرفت.

وی حضور پیوسته‌ و مستمر متکدیان و اتباع غیر مجاز را در تعارض با شئون اجتماعی و فرهنگی مردم شریف دشتستان دانسته و بیان کرد: با تصمیم شورای تامین شهرستان طی عملیات هماهنگ حدود ۵۸ نفر متکدیان اتباع غیرمجاز در محل حضور تجمعی آنهاجمع‌آوری و به اردوگاه مرکز استان جهت اخراج از مرزهای کشور ارجاع داده شدند.

فرماندار دشتستان ضمن تقدیر از عملکرد فرماندهی انتظامی شهرستان در این طرح خواستار پایش و جمع‌آوری متکدیان به صورت مستمر توسط فراجا و شهرداری ها شد. ادارات بهزیستی و کمیته امداد نیز مکلف شدند ضمن حضور مستمر در اجرای طرح ، کودکان کار نیازمندان واقعی را تحت حمایت قرار دهند.