تجلیل از بازنشستگان نخبه کشوری در روز ملی خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان با اعلام این مطلب گفت: این همایش با هدف شناسایی و معرفی استعدادها ، خلاقیت ها و توانمندی های بازنشستگان نخبه در رشته های مختلف فرهنگی ، آموزشی ، دینی ، ورزشی ، هنری ،کارآفرینی ،... و تجلیل از فعالیت های آنان برگزار می شود.

وی افزود: برپایی این همایش از ابتکارات و ابداعات دولت نهم بوده و تجلیل و تقدیر از بازنشستگان نمونه عینی و عملی تکریم و ارج نهادن به منزلت اجتماعی بازنشستگان در جامعه است.

مدیرعامل صدوق بازنشستگان کشوری مهمترین دستاورد همایش تجلیل از روز خانواده و ازنشستگان را ساماندهی فعالیت های فرهنگی ، هنری ، آموزشی و مهمتر از آن ارزش گذاری آثار و تولیدات بازنشستگان دانست.

وی بهره برداری از بانک اطلاعاتی نخبگان بازنشسته را بخش دیگری از برنامه ها عنوان کرد.

عطاریان به اهمیت نقش بازنشستگان به عنوان سرمایه های عظیم معنوی و فکری در خانواده ها اشاره کرد و گفت : با توجه به جایگاه و احترامی که بازنشستگان در کانون خانواده دارند باید مشارکت و حضور جدی آنها در برنامه های اجتماعی را مورد تشویق قرارداد و حمایت کرد که خوشبختانه دولت خدمتگزار دکتر احمدی نژاد این امکان و فرصت را برای این قشر از فرهنگیان جامعه را فراهم کرده است.

وی در ادامه به برپایی نمایشگاه همت ماندگار اشاره کرد و گفت: همزمان با هفتمین همایش ملی روز خانواده و تکریم بازنشستگان نمایشگاهی از دستاوردهای صندوق بازنشستگی کشوری در دو محور(فرهنگی ، هنری ، آموزشی ) واقتصادی به نمایش گذاشته خواهد شد.