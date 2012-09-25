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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۶

تجلیل از بازنشستگان نخبه کشوری در روز ملی خانواده

تجلیل از بازنشستگان نخبه کشوری در روز ملی خانواده

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از تجلیل بازنشستگان نخبه کشوری در روز ملی خانواده و تکریم بازنشستگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان با اعلام این مطلب گفت: این همایش با هدف شناسایی و معرفی استعدادها ، خلاقیت ها و توانمندی های بازنشستگان نخبه در رشته های مختلف فرهنگی ، آموزشی ، دینی ، ورزشی ، هنری ،کارآفرینی ،... و تجلیل از فعالیت های آنان برگزار می شود.

وی افزود: برپایی این همایش از ابتکارات و ابداعات دولت نهم بوده و تجلیل و تقدیر از بازنشستگان نمونه عینی و عملی تکریم و ارج نهادن به منزلت اجتماعی بازنشستگان در جامعه است.

مدیرعامل صدوق بازنشستگان کشوری مهمترین دستاورد همایش تجلیل از روز خانواده و ازنشستگان را ساماندهی فعالیت های فرهنگی ، هنری ، آموزشی و مهمتر از آن ارزش گذاری آثار و تولیدات بازنشستگان دانست.

وی بهره برداری از بانک اطلاعاتی نخبگان بازنشسته را بخش دیگری از برنامه ها عنوان کرد.

عطاریان به اهمیت نقش بازنشستگان به عنوان سرمایه های عظیم معنوی و فکری در خانواده ها اشاره کرد و گفت : با توجه به جایگاه و احترامی که بازنشستگان در کانون خانواده دارند باید مشارکت و حضور جدی آنها در برنامه های اجتماعی را مورد تشویق قرارداد و حمایت کرد که خوشبختانه دولت خدمتگزار دکتر احمدی نژاد این امکان و فرصت را برای این قشر از فرهنگیان جامعه را فراهم کرده است.

وی در ادامه به برپایی نمایشگاه همت ماندگار اشاره کرد و گفت: همزمان با هفتمین همایش ملی روز خانواده و تکریم بازنشستگان نمایشگاهی از دستاوردهای صندوق بازنشستگی کشوری در دو محور(فرهنگی ، هنری ، آموزشی ) واقتصادی به نمایش گذاشته خواهد شد.

کد مطلب 1704811

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