فرماندار عسلویه: سطح خدمات رفاهی و معیشتی بازنشستگان ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار بعد از ظهر سه شنبه در همایش روز خانواده و تکریم بازنشستگان با تأکید بر زیربنایی بودن نهاد خانواده، آن را حیاتیترین بنیان اجتماعی و کانون اصلی پرورش سرمایه انسانی دانست.
وی تصریح کرد: خانواده نه تنها کانون آرامش، بلکه خاستگاه ارزشهای اخلاقی و مدنی است که سلامت یک جامعه مستقیماً به استحکام پیوندهای درون آن بستگی دارد.
فرماندار عسلویه با ادای احترام به پیشکسوتان عرصه خدمت، بازنشستگان را گنجینههای زنده تجربه و دانایی خطاب کرد و افزود: تکریم بازنشستگان تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه پاسداشت یک عمر مجاهدت صادقانه در مسیر آبادانی میهن است.
وی اضافه کرد: بازنشستگی نباید به معنای پایان فعالیت تلقی شود، بلکه این دوران، سرفصلی جدید برای انتقال دانش راهبردی و تجربیات گرانبها به نسل جوان است تا مسیر توسعه با شتاب بیشتر طی شود.
فرماندار عسلویه بر لزوم ارتقای سطح خدمات رفاهی و معیشتی و همچنین صیانت از منزلت اجتماعی پیشکسوتان تأکید کرد.
در این بخش از مراسم، بر ضرورت بهرهگیری از الگوهای علمی در تحکیم روابط میاننسلی و نقش محوری خانواده در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تأکید شد.
این همایش با آیین تجلیل و اهدای لوح سپاس به جمعی از بازنشستگان شهرستان به پاس سالها خدمت مخلصانه در زمینه های مختلف اجرایی و خدماتی به کار خود پایان داد.
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