خودکفایی خانواده ها مهمترین هدف کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ذوالفقاری شامگاه سه شنبه در همایش علمی و پژوهشی اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی، افزود: فقر بین نسلی و گسترش فقر از حوزه اقتصاد به آسیبهای اجتماعی از مواردی است که نیازمند پیگیری و ارائه برنامههای کاربردی برای ریشه کنی آن است.
معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: در حال حاضر عمده افراد زیرپوشش کمیته امداد شامل افراد بیسواد، سالمند، بیماران صعب العلاج و خانوادههای زندانی است.
وی با اشاره به توجه سهم قشر مستضعف در تصویب برنامههای اقتصادی کشور گفت: در تصمیمهای بزرگ اقتصادی کشور نباید سهم فقرا و محرومین نادیده گرفته شود و چشم پوشی از سهم آنان سبب شکست در برنامههای طولانی مدت اقتصادی میشود.
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که راهبردهای اساسی کمیته امداد در حمایت محرومین شکستن ستون فقرات فقر با هدف گام نهادن در مسیر توسعه پیریزی شده است، اذعان داشت: انسان، محور توسعه است و به همین جهت مدیریت افراد برای آموزش اشتغال و استقلال در مسیر توسعه، اولین گام این برنامهها است چرا که فقر مانع اصلی توسعه است.
ذوالفقاری گفت: مباحث اقتصادی در فرهنگ رضوی و توجه همه جانبه و وظیفه مند از نیازهای اساسی جامعه بوده، از این حیث بررسی و تطابق شرایط موجود با سیره رضوی برای بهبود و اقتصاد خانواده و جامعه امری ضروری است.
همچنین معاونت حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) خواستار تعامل مسئولان و دستگاههای ذیربط برای ریشه کنی فقر و توسعه اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران شد.
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