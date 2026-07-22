به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری صبح چهارشنبه در آیین اختتامیه دوره «حدیث زندگی» در مشهد با تأکید بر اینکه رویکرد این نهاد از حمایت صرف اقتصادی به توانمندسازی همهجانبه خانوادهها تغییر کرده است، اظهار کرد: توسعه شبکه راهنمایان خانواده و تربیت مربیان متعهد، از مهمترین برنامههای کمیته امداد برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با قدردانی از معاونت فرهنگی کمیته امداد برای اجرای این طرح، بیان کرد: تاکنون دو دوره از این برنامه با موفقیت برگزار شده و حدود ۷۰۰ نفر در آن شرکت کردهاند که بیش از ۴۵۰ نفر موفق به کسب صلاحیت لازم برای ایفای نقش مربی شدهاند.
وی افزود: همافزایی میان حوزههای فرهنگی و اشتغال، زمینه تحقق هرچه بهتر اهداف توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت را فراهم میکند و این همکاری باید با قوت بیشتری ادامه یابد.
بختیاری با بیان اینکه خانواده مهمترین رکن جامعه است، گفت: امروز کمیته امداد تنها به حمایتهای اقتصادی بسنده نمیکند، بلکه توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و مهارتی خانوادهها را نیز در دستور کار قرار داده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از طریق آموزش، آگاهیبخشی و همراهی مستمر با خانوادهها را از اولویتهای این نهاد دانست و افزود: شبکه راهنمایان خانواده با بهرهگیری از طلاب، متخصصان و نیروهای متعهد، نقش مؤثری در ارتقای مهارتهای زندگی، تقویت بنیان خانواده و دسترسی خانوادهها به خدمات تخصصی ایفا میکند.
توانمندسازی خانوادهها بدون خودسازی و تربیت مربیان متعهد محقق نمیشود
وی با تأکید بر جایگاه والای مربیان، اظهار کرد: مربیگری و انسانسازی از ارزشمندترین مسئولیتهاست و کسانی که این مسیر را انتخاب کردهاند، باید پیش از تربیت دیگران، به خودسازی و تزکیه نفس توجه ویژه داشته باشند.
بختیاری با نقل سخنی از امام خمینی (ره) گفت: انقلاب از همه ما دو مطالبه دارد؛ نخست اینکه هر فرد مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام دهد و دوم اینکه تزکیه و خودسازی را هیچگاه فراموش نکند، زیرا موفقیت در خدمت به مردم بدون اصلاح نفس امکانپذیر نیست.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به توصیههای امیرالمؤمنین (ع) درباره تقوا و نظم، خاطرنشان کرد: کسی که میخواهد مربی و الگوی دیگران باشد، باید بر نفس خود مسلط بوده و با برنامهریزی، مراقبه و محاسبه نفس، مسیر خدمت به مردم را با اخلاص دنبال کند.
وی خدمت به نیازمندان و گرهگشایی از مشکلات مردم را از بزرگترین راههای تقرب به خداوند دانست و گفت: تربیت مربیان توانمند و متعهد، سرمایهای ارزشمند برای تحکیم خانواده و تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی کمیته امداد در سراسر کشور است.
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