بیمارستان رضایی دامغان در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت

به گزارش خبرنگارمهر، برای استقرار رشته های پزشکی، تفاهم نامه ای با حضور رئیس مرکز علوم تحقیقات دانشگاه آزاد کشور، استاندار سمنان و جمعی از مسئولان این استان و شهرستان دامغان شامگاه سه شنبه در محل استانداری سمنان به امضا رسید.

رئیس مرکز علوم تحقیقات دانشگاه آزاد در این مراسم ضمن اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های استان سمنان گفت: این استان ظرفیت های خوبی را برای انجام تحقیقات دارد.

خسرو دانشجو با اشاره به ساخت بیمارستان ولایت در دامغان، اظهار داشت: بیمارستان رضایی دامغان می تواند برای ایجاد مرکز آموزش درمانی در اختیار دانشگاه آزاد قرار بگیرد و در این زمینه قرار نیست کاری غیرقانونی یا خلاف انجام شود.

استاندار سمنان نیز در این جلسه با اشاره به خدمات ارزنده دانشگاه آزاد از بدو تاسیس تاکنون، تصریح کرد: دانشگاه آزاد و دولت یکی هستند و بین این دو اختلافی وجود ندارد.

عباس رهی، توانمندی استان سمنان را برای راه اندازی مراکز تحقیقاتی بالا دانست و اظهار داشت: برای این کار نیازمند شتاب بیشتری هستیم.

وی افزود: استان سمنان در کنار ایجاد دانشکده علوم پزشکی دامغان، ظرفیت ایجاد مراکز دیگری نظیر نیروگاه بادی برای تولید انرژی های نو در دامغان، هوا فضا در سمنان، کویرنوردی و کویرشناسی در گرمسار وجود دارد.

رهی گفت: طی عقد تفاهم نامه ای، بیمارستان برادران رضایی دامغان برای استفاده دانشجویان در اختیار بخش بالینی آموزش رشته های علوم پزشکی قرار می گیرد.

مقام عالی دولت در استان سمنان اظهار داشت: آموزش های بالینی نیازمند حضور دانشجویان در بیمارستان است و در تعامل برای استفاده از بیمارستان برادران رضایی دامغان این تفاهم نامه امضا شده است.

وی نیروی انسانی فعال و آموزش دیده را یکی از ابزارهای توسعه در هر کشور دانست و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به توانمندی بالا خود در این زمینه، نقش مهمی در کشور دارد.

رهی در اختیار قرار دادن بهره برداری بخشی از بیمارستان های دولتی برای آموزش به واحدهای دانشگاه آزاد را گام مهمی در ارتقای سطح دانش پزشکان آینده کشور دانست.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه تاکید کرد: بیمارستان های دولتی می توانند به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در تربیت پزشکان آینده کشور کمک شایانی کنند.

عبدالرحمان رستمیان در پایان با بیان اینکه شهرستان دامغان در زمینه پزشکی و سطح بهداشت و درمان دارای مشکلات فراوانی است، افزود: مهمترین هدف از ایجاد دانشکده علوم پزشکی در دامغان جذب نیروهای متخصص درمانی و ارائه خدمات بیشتر در حوزه سلامت و درمان به مردم شریف این شهرستان است.

در این نشست، کارگروهی تخصصی عملیاتی متشکل از سه نماینده از مرکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد و سه نماینده از استانداری سمنان تشکیل و مقرر شد بسته پیشنهادی کارشناسی نهایی و برای تصویب ارائه شود.