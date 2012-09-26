طرح حبله رود گرمسار پیشرفت و ایجاد اشتغال پایدار منطقه را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح چهارشنبه در نشست بررسی مرحله دوم اجرای طرح حبله رود گرمسار، در محل فرمانداری سمنان، با تأکید بر مدیریت هزینه و صرف جویی، اجرای مرحله دوم طرح مدیریت آب و خاک حبله رود را مهم ارزیابی کرد.

وی بر واگذاری امور به جوانان در روستاها، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر اساس نیازمندی های روستاها تاکید کرد و اظهار داشت: انجام این امور، رضایتمندی روستائیان را به همراه دارد.

فرماندارشهرستان سمنان با بیان اینکه ماندگاری پروژه های دولتی در روستاها با مشارکت جوانان حاصل می شود، گفت: روستاهای ایج، امامزاده عبدالله، جوین و شاه محمد زید با اجرای این طرح رونق بیشتری می گیرند.

سعدالدین هویت بخشی به جوانان در جوامع روستایی و حمایت و نظارت در راه اندازی سازمان های مردم نهاد را از برکات نظام جمهوری اسلامی برای روستائیان عنوان کرد .

مدیر ملی اجرای طرح حبله رود نیز در این نشست، گفت: طرح های مدیریت منابع آب و خاک با همکاری و جلب مشارکت مردم در استان های سمنان، سیستان و بلوچستان، یزد، کرمانشاه و تهران اجرا می شود.

هوشنگ جزی در پایان با اشاره به اینکه مشارکت مردم روستاها در اجرای این گونه طرح ها نقش مهمی دارد گفت: مرحله اول طرح مدیریت منابع آب و خاک حبله رود در استان سمنان به عنوان طرح پایلوت کشوری به پایان رسیده و اجرای مرحله دوم این طرح در دست بررسی است.