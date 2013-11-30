به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی نوچه صبح شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اظهار داشت: طرح ملی و بین المللی حبله رود، مدیریت منابع آب و خاک در امتداد این رودخانه است و به عنوان الگویی برای سایر مناطق کشور محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه خطرات زیادی منابع آب حوزه حبله رود را تهدید می‌کند خاطرنشان کرد: باید از سوء مدیریت‌ها و اثرات ناصحیح بهره برداری در این منطقه جلوگیری کنیم تا عاقبتی که دریاچه ارومیه گرفتار آن شد در این منطقه تکرار نشود.

ارتباط بین دستگاهی در اجرای طرح حبله رود بسیار ضعیف است

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اظهار داشت: فاز نخست اجرای طرح حبله رود، تمرین بسیار خوبی برای کار و حرکت با مردم بود که دستاوردهای خوبی نیز به همراه داشت.

نوچه گفت: متاسفانه در این مرحله ارتباط بین دستگاهی ضعیف بود و کمتر فرمانداران، بخشداران و دیگر مسئولان ذیربط مناطق و شهرستان ها در اجرای آن درگیر بوده و دخالت داشتند.

نوچه افزود: علاوه بر آن هیچ گونه ارتباطی بین بالادست و پایین دست حوزه وجود نداشت و اثرات آنها نیز به خوبی ارزیابی نمی شد.

اجرای فاز دوم طرح حبله رود با هدف نیل به خودکفایی در محصولات اساسی

مدیر اجرایی طرح حبله رود در استان سمنان ادامه داد: پس از اتمام فاز اول طرح، جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور خارجه و برنامه عمران سازمان ملل متحد تشکیل شد و با توجه به اهمیت و ضرورت طرح حبله رود قرار شد که این طرح بدلیل اولویت داشتن در برنامه‌های ملی وارد فاز دوم خود شود.

نوچه تاکید کرد: سند فاز دوم با هدف تکیه بر فقرزدایی و تولید پایدار در راستای نیل به خودکفایی در محصولات اساسی و تأمین امنیت غذایی کشور ضمن حفظ پایداری و ارتقای بهره وری از منابع پایه (جنگل، مرتع، آب، خاک) تدوین و به امضاء طرفین رسید.

نوچه در خاتمه، مستند سازی دستاوردها، عدم موفقیت و یافته های فاز اول، تدوین برنامه راهبردی حوزه آبخیزحبله رود، ارائه سیستم پایش وارزشیابی جامع، زمینه سازی جهت نیل به تولید مستمر و پایدار در راستای خود کفائی، ظرفیت سازی برنامه ریزان و تسهیلگران را از دیگر کلیات سند فاز دوم طرح حوزه حبله رود عنوان کرد.