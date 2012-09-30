مراکز فرهنگی به بافت تاریخی شیراز منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حق نگر ظهر یکشنبه در جلسه شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه باید با برنامه ریزی درست به سمت استفاده صحیح از بافت تاریخی و فرسوده شیراز برویم، گفت: احیای بافت فرسوده باید در اولویت فعالیت های شهرداری و استانداری فارس قرار گیرد زیرا این بافت توان جذب گردشگر را به خوبی دارد.

وی تصریح کرد: رونق گردشگری در شهر شیراز احتیاج به فراهم شدن زیر ساخت و امکانات دارد که متاسفانه به دلیل اینکه فکر می کنیم مسافرین تنها در ایام تعطیلات نوروز به شیراز می آیند این مهم انجام نمی شود.

عضو شورای شهر شیراز افزود: فارس و شیراز دارای چهار فصل است بنا بر این باید به گونه ای فرصت های مناسب را در اختیار گردشگران قرار داد تا به غیر از ایام نوروز در مابقی طول سال شیراز را برای گردش انتخاب کنند.

حق نگر ادامه داد: بافت تاریخی و فرسوده شیراز از جمله فرصت های بسیار مهم جذب گردشگر است که به راحتی می تواند از این فرصت استفاده مطلوب کرد.

وی یادآور شد: می توان با احداث واحد های مسکونی گران قیمت در بافت تاریخی و فرسوده شیراز و ساخت محل اسکان مناسب برای مدیران کل و عالیرتبه استان اولین اقدام را انجام داد که البته باید هزینه اولیه ساخت اینگونه منازل را دولت پرداخت کند.

عضو شورای شهر شیراز افزود: به طور حتم زمانیکه چنین منازلی در این بافت ساخته شود دیگر مردم شیراز نیز اقدام به ساخت و ساز منازل شیک در این بافت تاریخی و فرهنگی خواهند کرد.

نام میدان "دانشجو" به "علم الهدی" تغییر کند

حق نگر در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت نامگذاری میدان دانشجوی شیراز یادآور شد: با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی اکثر مردم شیراز "میدان دانشجو" را به نام "میدان علم" می دانند بنا بر این باید آن را مصادره به مطلوب کرد و نام این میدان را "شهید علم الهدی" گذاشت.