اختصاص 100 میلیون تومان برای ساماندهی "میرملاس"/ همچنان پیگیر هستیم

الهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت غارنگاره های میرملاس اظهار داشت: با پیگیریهای صورت گرفته قرار شد 100 میلیون تومان برای ساماندهی این اثر 12 هزار ساله اختصاص یابد.

وی ادامه داد: در این راستا مسئولان میراث فرهنگی استان لرستان برای نصب محفظه شیشه ای قول داده اند.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات مردم این شهرستان برای ساماندهی وضعیت این اثر تاریخی، یادآور شد: به عنوان نماینده مردم همچنان پیگیر عملیاتی شدن وعده های مسئولان در این زمینه هستیم.

بنابر این گزارش، غار میرملاس که در کوه سرسرخین شهرستان کوهدشت واقع شده نخستین غاری است که بر روی دیوار آن که قسمت هایی از آن نیز فرو ریخته است، رنگین نگاره هایی را یافتند و امروز این میراث 12 هزار ساله بشر در مسیر نابودی قرار دارد.

غار میرملاس که امروز جز سایبانی چیزی از آن باقی نمانده است با فاصله ای حدود 30 کیلومتر از شهر کوهدشت قرار دارد و نقاشی ها و نگاره هایی که بر دیواره های جنوبی و شمالی این غار باقی مانده است بیشتر صحنه هایی از رزم، شکار، انسان و حیوان را نشان می دهد.

آنچه باید به آن اشاره کرد این است که شهرستان کوهدشت علاوه بر سنگ نگاره های غار میرملاس مامن سنگ نگاره های با قدمت بیشتری چون همیان یک و دو است که هر کدام از این سنگ نگاره ها رمز و راز فراوانی از هنر ایرانی را در خود دارند.

سنگ نگاره های بی بدیل غار میرملاس را خطوط یادگاری درهم فشرده و در جاهایی رنگ های اسپری نابود کرده اند و دیگر نقش های اولیه قابل رویت نیستند. طبیعت هم بیکار ننشسته و نور مستقیم آفتاب و شوره های آهکی از دیواره های فوقانی هم آنچه آدمیان تخریب نکرده بودند را خراب و غیرقابل رویت کرده است.

به رغم اینکه سنگ نگاره های غار میرملاس شهرستان کوهدشت در ردیف نقوش غارهای کرکس و لاسکو در فرانسه است اما امروز در حالی که آنجا برای محفوظ بودن حتی از رطوبت تنفس انسان های بازدیدکننده، مقابل آنها حصار شیشه ای کشیده اند سنگ نگاره های میرملاس با اسپری، نور خورشید، باد و باران و یادگاری های مردم نا آگاه از دست می روند.

براساس نظریه کارشناسان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که آن را نیز با رنگ بر دیواره غار نوشته اند، پیشینه این سنگ نگاره ها به هزاره دهم ق .م یعنی بیش از 12 هزار سال پیش می رسد.