التیام صورت خراشیده‌ صخره کم نظیر/ نجات "میرملاس" از زخم جویندگان گنج

به گزارش خبرنگار مهر، صخره باستانی میرملاس در ۱۷ کیلومتری شمال کوهدشت قرار گرفته است. صخره ای با نقاشی هایی از سوار و شکار انسان های اولیه بر سینه سنگی اش که سال هاست بدون محافظت به حال خود رها شده تا این اثر کم نظیر جهانی در معرض نابودی قرار گیرد.

رسانه های مختلف به ویژه خبرگزاری مهر بارها از میرملاس گفته اند و اینکه صورت این صخره منقوش تاریخی دور از چشم متولیان امر بارها خراش خورده و به سبب حفاری های جستجوگران گنج، برخی نقاشی های خود را از دست داده است.

اما آن چه آزار دهنده بوده این است که در ۱۰ سال اخیر میرملاس بیشتر از سال های گذشته موجب آزار افراد ناشناس واقع شده به گونه ای که یادگاری های زغالی، انفجارهای پی درپی جستجوگران گنج و زخم خوردگی برخی نقاشی ها براثر ضربه های سنگ و تیشه می رفت تا این صخره ارزشمند را به سینه ای شکسته و بدون سوار تبدیل کند.

برای ساماندهی این اثر ارزشمند تاریخی گزارش های بسیاری در خبرگزاری مهر منتشر شد و هر بار وعده محافظت از میرملاس جوابیه ای شد که عملی به دنبال نداشت.

روز جمعه مدیرکل جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان به همراه فرماندار کوهدشت و جمعی از اهالی قلم و فرهنگ این شهرستان از وضعیت اسفناک میرملاس بازدید کردند و همین بازدید بهانه ای شد تا مدیرکل میراث فرهنگی محافظت از این سینه کش منقوش را قول بدهد.

عبدالرضا مهاجری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میرملاس یک اثر بسیار ارزشمند است که نظیر آن تنها در فرانسه و ایتالیا وجود دارد، گفت: باید از این اثر ارزشمند محافظت شود.

وی ادامه داد: یابندگان گنج گمان کرده اند که در این صخره گنج وجود دارد در صورتی این اثر مربوط به بشر اولیه بوده و هیچ گونه اثری جز این نقاشی ها در این محدوده یافت نخواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان یادآور شد: برای آگاه کردن مردم نسبت به ارزشمند بودن میرملاس که متعلق به این مردم و شناسنامه و هویت آنهاست باید بیش از هرچیز کار فرهنگی انجام شود.

وی ضمن ابراز تاسف از تخریب های صورت گرفته در دیواره منقوش میرملاس، اظهار داشت: تا دوهفته آینده کار نرده کشی و محافظت از میرملاس آغاز خواهد شد و تا آن زمان افرادی برای نگهبانی از این اثر کم نظیر جهانی گمارده می شوند.

مهاجری نژاد کار محافظت از نقاشی های میرملاس و انتقال آن ها به نسل های آینده را امری ضروری عنوان کرد و گفت: اداره کل میراث فرهنگی لرستان در این زمینه برنامه ریزی های خوبی را انجام داده است.

بنابر این گزارش غار میرملاس" که در ۱۷ کیلومتری شمال کوهدشت در بالای کوهی به نام " سرسورِن " واقع شده نخستین غاری است که بر روی دیوار آن که قسمت هایی از آن نیز فرو ریخته است، رنگین نگاره هایی کشف شد.

همچنین کوه هومیان نیز از دیگر کوههای شهرستان کوهدشت است که در خود بخش دیگری از هنرمندی مردمان این سرزمین در رسم نقوش صخره ای را در خود جای داده است.

این در حالیست که میرملاس با نقاشی های دوازده هزار ساله و همچنین هومیان نامهایی آشنا برای باستان شناسان دنیا محسوب می شوند اما مانند دیگر آثار مشابه در این زمینه رنگ حفاظت و حراست را به خود ندیده اند.

نقاشی هایی از سوار و شکار مربوط به انسان های بومی اولیه که سالهای اخیر دور از چشم حفاظت متولیان امر شاهد هجوم یادگاری نویسان زیادی بوده است و انفجارهای پی در پی جویندگان گنج و روشن کردن آتش توسط افراد ناشناس در زیر نقوش صخره ای، غار تاریخی میرملاس را به ویرانه ای تبدیل کرده است.

سالهاست که قول نصب قاب شیشه ای و افزایش حفاظت از این آثار باستانی از سوی مدیران مختلف میراث فرهنگی لرستان مطرح شده ولی تا کنون چندین وعده دهنده آن رخت مدیریت از تن به در کرده و هنوز جامه عمل به تن این وعده پوشانده نشده است.

وضعیت سنگ نگاره های میرملاس و هومیان در آخرین واکنشها انتقادات استاندار لرستان نیز به همراه داشت تا هوشنگ بازوند با اشاره به دغدغه های مردم، فعالان میراث فرهنگی و رسانه ها برای نجات نقوش صخره ای میرملاس و هومیان بگوید که ظلم است که این اثر تاریخی را به راحتی از بین ببریم.

وی همچنین از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خواست که هر چه سریعتر برنامه ریزی لازم را برای جلوگیری از تخریب این اثر تاریخی چند هزار ساله را تدوین کند تا در این راستا فراخوان ساماندهی این اثر تاریخی منتشر شود.

پس از انتشار فراخوان طرح ساماندهی نقوش صخره ای میرملاس و هومیان مشاور اجرای این طرح انتخاب شد تا به گفته مسئولان امر برنامه ریزی برای استفاده از توان متخصصان ایتالیایی در این زمینه نیز صورت گیرد.

به هرروی آستین تدبیر مدیرکل جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان این بار بالا رفته تا یک اثر ارزشمند و کم نظیر جهانی را از خطر نابودی برهاند؛ باشد که این وعده برخلاف وعده های گذشته مسئولان پیشین عملی شود.

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گزارش و عکس: حشمت الله آزادبخت