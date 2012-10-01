خانه وزنه برداری در همدان ساخته می شود/ بازیکن پاس همدان به اردوی تیم ملی دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت وزنه برداری همدان گفت: با موافقت استاندار همدان، نخستین خانه وزنه برداری استان همدان احداث می شود.

منوچهر رضاخانی اظهار داشت: عملیات اجرایی خانه وزنه برداری به زودی در یکی از مجموعه های ورزشی شهر همدان آغاز می شود.

رضاخانی عنوان کرد: نبود زیرساخت در وزنه برداری مهمترین دغدغه ورزشکاران این رشته در استان همدان است که با احداث این خانه در راستای توسعه این رشته اقدامات اساسی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان کشور در همدان گفت: این مسابقات برای همدان به عنوان تیم میزبان بسیار مهم است و تاکنون شرایط خوبی برای شرکت کنندگان فراهم شده است.

برگزاری مسابقات چهار جانبه بسکتبال بانوان در تویسرکان

به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس مسابقات چهار جانبه بسکتبال بانوان در تویسرکان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس مسابقات چهار جانبه بسکتبال بانوان با حضور تیم های تویسرکان، جوانان همدان، بهار و منصور همدان در سالن قائم تویسرکان برگزار شد.

در پایان این رقابتها تیم جوانان همدان اول شد و تیم های تویسرکان و بهار دوم و سوم شدند.

پاس همدان برای حضور در لیگ برتر کاراته کشور اعلام آمادگی کرد

تیم پاس همدان برای حضور در رقابت های لیگ برتر کاراته مردان کشور اعلام آمادگی کرد.

براساس این گزارش، هفته اول لیگ برتر کارته کشور چهاردهم مهر ماه جاری در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار می شود.

تیم کاراته پاس همدان امسال در رقابت های لیگ برتر کشور در دو بخش کاتا و کمیته با 11 تیم از حاضر در این مسابقات به رقابت خواهد پرداخت.

تیم پاس همدان در این رقابت ها با تیم های هیئت کاراته خراسان رضوی، گاز زنجان، هیئت کاراته قم، صبا باطری قم، هیئت کاراته کردستان، فولاد مبارکه سپاهان، هیئت کاراته آذربایجان شرقی و اداره ورزش و جوانان شهریار رقابت خواهد کرد.

کادر فنی تیم پاس همدان 14 کمیته کار و شش کاتارو را برای حضور در فصل جدید رقابت های لیگ برتر کاراته کشور جذب کرده اند.

برگزاری مسابقات سه گانه بانوان در ملایر

به مناسبت ولادت حضرت معصومه (ع) مسابقات سه گانه بانوان در ملایر برگزار شد.

بر اساس این گزارش، به مناسبت ولادت حضرت معصومه (ع) مسابقات سه گانه بانوان با شرکت 25 نفر از بانوان ورزشکار ملایری در استادیوم تختی ملایر برگزار شد.

در پایان این رقابتها مهسا ذوقی، دیانا کاکویی و نازنین زندیه به مقام های اول تا سوم رسیدند.

نفرات برتر مسابقات بوکس قهرمانی همدان معرفی شدند

نفرات برتر مسابقات بوکس قهرمانی شهرستان همدان معرفی شدند.

مسابقات بوکس قهرمانی شهرستان همدان با حضور 32 ورزشکار در 9 وزن در خانه بوکس همدان برگزار شد.

در پایان این رقابتها در وزن 49 کیلوگرم میثم صادقی، در 52 کیلوگرم علیرضا یارمطاقلو، در 56 کیلوگرم مهدی نیک پناهی، در 60 کیلوگرم سعید فلاحی و در 64 کیلوگرم مصطفی قاضی خانی برتر شدند.

همچنین در 69 کیلوگرم حسین صابری، در 75 کیلوگرم حمیدرضا رضایی، در 91 کیلوگرم قاسم جلوداران و در 91+ بهروز حسینی به برتری رسیدند.

برگزاری مسابقات طناب زنی دختران در ملایر

به مناسبت ولادت حضرت معصومه (ع) مسابقات طناب زنی دختران در ملایر برگزار شد.

بر اساس این گزارش، به مناسبت ولادت حضرت معصومه (ع) طناب زنی دختران با شرکت 30 نفر از دانش آموزان دختر دبستان سما در سالن شهید بهشتی مجموعه تختی ملایر برگزار شد

در پایان این رقابتها مهتاب احمدی مقدم، شادی قهری و بلوط الوندی به مقام های اول تا سوم رسیدند.

غارنوردان غار سراب را پاکسازی کردند

پاکسازی غار سراب استان همدان توسط تعدادی از غارنوردان صورت گرفت.

براساس این گزارش، به مناسبت روز غار پاک، در استان همدان همزمان با سراسر کشور مراسم پاکسازی غار سراب از توابع شهرستان کبودراهنگ توسط تعدادی از غار نوردان صورت گرفت.

گروهی از غار نوردان با تجهیزات و امکانات ویژه دالانهای مختلف غار سراب را که برخی از این دهلیزها و دالان ها بسیار صعب العبور بوده،‌ طی کرده و اقدام به پاکسازی و جمع آوری زباله از مسیرهای کردند.

اداره محیط زیست استان همدان امکاناتی از جمله خودرو در اختیاز غار نوردان قرار داده و از آنان حمایت کرده است.

بازیکن تیم فوتبال پاس همدان به اردوی تیم ملی زیر 22 سال کشور دعوت شد

هافبک تیم فوتبال پاس همدان با درخشش در رقابت های لیگ دسته یک کشور به اردوی تیم ملی زیر 22 سال کشور دعوت شد.

بر اساس این گزارش، 20 بازیکن از سوی کادر فنی تیم ملی زیر 22 سال به اردو دعوت شدند که بر این اساس مرتضی تبریزی هافبک همدانی تیم فوتبال پاس که سابقه حضور در اردوی تیم ملی زیر 22 سال کشور را دارد، بار دیگر به تیم ملی دعوت شد.

تبریزی باید روز چهارشنبه خود را به کادر فنی تیم ملی در هتل آکادمی فوتبال معرفی کند.

تبریزی تاکنون در چند مسابقات تدارکاتی تیم ملی زیر 22 سال کشور در میادین برون مرزی حضور داشته و یک گل نیز به ثمر رسانده است.