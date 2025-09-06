  1. استانها
همدان قهرمان مسابقات کشوری کیوکوشین کاراته FIKK شد

همدان- رئیس هیئت کاراته استان همدان گفت: تیم‌های مردان و بانوان همدان در مسابقات کشوری سبک کیوکوشین کاراته FIKK به میزبانی تویسرکان، هر دو سکوی قهرمانی کشور را از آن خود کردند.

مهدی وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتخارآفرینی کاراته‌کاهای استان در دو رویداد ملی اظهار کرد: در مسابقات کشوری سبک کیوکوشین کاراته FIKK که به میزبانی سالن ۲ هزار نفری غدیر تویسرکان برگزار شد، تیم همدان در هر دو بخش آقایان و بانوان موفق شد عنوان قهرمانی کشور را به دست آورد.

وی افزود: این رقابت‌ها با حضور ۱۴ تیم از استان‌های مختلف کشور، از جمله خراسان رضوی، بوشهر، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، یزد، خوزستان، تهران و البرز و با شرکت بیش از ۸۰۰ کاراته‌کا برگزار شد.

رئیس هیئت کاراته استان همدان عنوان کرد: در بخش آقایان، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب دوم و سوم شدند و در بخش بانوان، تیم‌های تهران و کرمانشاه در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند.

وفایی با اشاره به حضور مسئولان استانی در مراسم اختتامیه بیان کرد: این مسابقات با حمایت اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان و تلاش هیئت کاراته استان با شکوه برگزار شد و معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان و جمعی از مسئولان شهرستان تویسرکان نیز در این رویداد حضور داشتند.

رئیس هیئت کاراته استان همدان در ادامه از موفقیت بانوان کاراته‌کا همدان در بیست و دومین دوره مسابقات کاراته کشوری بانوان سبک شیتوریو هایاشی ایران خبر داد و گفت: این پیکارها در سالن ورزشی امام علی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و در پنج رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان با حضور بیش از ۵۰۰ ورزشکار برگزار شد که تیم همدان در جایگاه نخست، تیم مازندران دوم و تیم اصفهان سوم شد.

وفایی عنوان کرد: این رقابت‌ها به یاد و گرامیداشت مرحوم استاد علیرضا طالب‌زاده، قهرمان اسبق کاراته ایران، تدارک دیده شده بود و امیدواریم چنین رویدادهایی بتواند در توسعه این رشته در استان و کشور، به‌ویژه در میان بانوان، نقش‌آفرین باشد.

