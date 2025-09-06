همدان قهرمان مسابقات کشوری کیوکوشین کاراته FIKK شد

مهدی وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتخارآفرینی کاراته‌کاهای استان در دو رویداد ملی اظهار کرد: در مسابقات کشوری سبک کیوکوشین کاراته FIKK که به میزبانی سالن ۲ هزار نفری غدیر تویسرکان برگزار شد، تیم همدان در هر دو بخش آقایان و بانوان موفق شد عنوان قهرمانی کشور را به دست آورد.

وی افزود: این رقابت‌ها با حضور ۱۴ تیم از استان‌های مختلف کشور، از جمله خراسان رضوی، بوشهر، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، یزد، خوزستان، تهران و البرز و با شرکت بیش از ۸۰۰ کاراته‌کا برگزار شد.

رئیس هیئت کاراته استان همدان عنوان کرد: در بخش آقایان، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب دوم و سوم شدند و در بخش بانوان، تیم‌های تهران و کرمانشاه در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند.

وفایی با اشاره به حضور مسئولان استانی در مراسم اختتامیه بیان کرد: این مسابقات با حمایت اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان و تلاش هیئت کاراته استان با شکوه برگزار شد و معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان و جمعی از مسئولان شهرستان تویسرکان نیز در این رویداد حضور داشتند.

رئیس هیئت کاراته استان همدان در ادامه از موفقیت بانوان کاراته‌کا همدان در بیست و دومین دوره مسابقات کاراته کشوری بانوان سبک شیتوریو هایاشی ایران خبر داد و گفت: این پیکارها در سالن ورزشی امام علی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و در پنج رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان با حضور بیش از ۵۰۰ ورزشکار برگزار شد که تیم همدان در جایگاه نخست، تیم مازندران دوم و تیم اصفهان سوم شد.

وفایی عنوان کرد: این رقابت‌ها به یاد و گرامیداشت مرحوم استاد علیرضا طالب‌زاده، قهرمان اسبق کاراته ایران، تدارک دیده شده بود و امیدواریم چنین رویدادهایی بتواند در توسعه این رشته در استان و کشور، به‌ویژه در میان بانوان، نقش‌آفرین باشد.