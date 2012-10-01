خشم مردم میامی در اعتراض به هتک حرمت پیامبر رحمت

به گزارش خبرنگار مهر، مردم میامی به دنبال انتشار فیلم غیراخلاقی و توهین ‌آمیز به ساحت قدسی پیامبر اعظم (ص) که موجی از خشم، نفرت و انزجار آزدگان را در سرتاسر بلاد اسلامی و کشورهای آزاد، به پا کرد، پیش از ظهر دوشنبه با حضور پرشور در راهپیمایی، ضمن محکومیت شدید این اقدام موهن، خواستار محاکمه عاملان این عمل اهانت آمیز شدند.

علی اصغرمحمدی، مهندس کشاورزی در حاشیه این راهپیمایی به خبرنگار مهر، گفت: هیچ مسلمانی اعم از شیعه وسنی زیر بار این اهانت و گستاخی نرفته و این حرکت وقیحانه را محکوم می نماید.

وی تصریح کرد: همین حضور گسترده مردم در این راهپیمایی نشان داد که انزجار مسلمانان از آمریکا روز به روز در حال افزایش است.

قربانی دی شهروند حاضر در راهپیمایی نیز در این باره اظهار داشت: این شیطنت ها از ابتدای انقلاب و اسلام بوده است و همواره حضور مردم را پرشور تر از گذشته شاهد بوده ایم.

وی گفت: حضورگسترده مردم دراین راهپیمایی عظیم یعنی انزجار همیشگی از آمریکا.

به گفته این شهروند، همه در سراسر دنیا فهمیدند که آمریکا با این حرکت زشت خود نتیجه ای جز نفرت در بین جامعه چیزی به دست نیاورده است.

حسین نورزی دیگر فرد شرکت کننده در این حماسه نیز گفت: مسلمانان جهان اهمیت ویژه ای به پیامبراکرم (ص) و دین اسلام دارند و امروز حضور گسترده مردم در این همایش بزرگ نشان از دلدادگی و عشق به رسول مهربانی ها است.

وی گفت: هر کسی که قصد هتک حرمت به مقدسات اسلامی را داشته باشد با مشت آهنین مسلمانان روبرو خواهد شد.

نوروزی تاکید کرد: مسلمانان برای دفاع از آرمان ها و دین خود، از زندگی، جان و مال خود گذشته و همه را فدای دین مبین اسلام و پیامبر خود خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه میامی نیز گفت: استکبار جهانی هر از چند گاهی که با فیلمف کاریکاتور و... نسبت به اسلام، قرآن و ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) توهین می کند درصدد سنجیدن حساسیت و وضعیت جامعه و امت اسلامی است.

حجت الاسلام عیسی سلمانی اظهار داشت: قطعا این حضور بی سابقه مردم می تواند به آنها درس خوبی داده باشد تا بار دیگر این گونه کارهای پلید را تکرار نکنند.نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی شهرستان میامی نیز همچنین از حضور بسیار چشم گیر جوانان در این مراسم قدردانی کرد و گفت: حضور جوانان در این عرصه ها بسیار مهم است و امروز استکبار جهانی نظاره گر این حضور است.

حجت الاسلام محمد علی خوشاب خاطرنشان کرد: حضور مردم در این راهپیمایی نشان از اعتقاد آنها به دین اسلام، قرآن و پیامبراکرم(ص) دارد.

وی ضمن یادآوری اینکه، امام راحل فرمودند آمریکا، با حضور مردم در صحنه هیچ غلطی را نمی تواند انجام دهد، افزود: استکبار جهانی از همین حضور مردم واهمه دارد.

محمد مهدی اصغری، مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان میامی نیز در این حضور گفت: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی نشان از انزجار همیشگی آنها از آمریکا و پشتیبانی ایشان از دین مبین اسلام است.

عطیه عرب اسدی، دختر شش ساله حاضر در این مراسم که پرچم مرگ برآمریکا را دردست داشت به خبرنگار مهر گفت: آمده ام تا به دنیا بگم همه هم سن و سالهای من از آمریکا نفرت دارند.

مریم دشتی دختر نوجوان دیگری نیز که در پلاکاردی با شعار "لبیک یا رسول الل" در دشت داشت، گفت: حضور من نوجوان در این مراسم دفاع از پیامبرعظیم الشان اسلام است و دنیا بداند که همه با جان و دل پیامبرمان را دوست داریم و هستی خود را فدای ایشان خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان میامی نیز به خبرنگار مهر گفت: این بار آمریکا و ایادی او با گستاخی و هتاکی به ساحت مقدس نبی اکرم(ص) که قلب مسلمانان عالم از وجود ایشان می تپد را به درد آورد و جریحه دار کرد.

احمد قاضی با اشاره به اینکه مردم مسلمان دنیا این بارهم در جوابی محکم این هتک حرمت بی شرمانه را محکوم کردند، تصریح کرد: دنیا بداند که استکبار جهانی در اتش خشم مسلمانان خواهد سوخت.

مجید آقایی شهردار میامی نیز ضمن محکوم کردن هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبراکرم(ص) گفت: حضور گسترده مردم باید به آمریکا نشان داده باشد که مسلمانان هیچ گاه این گونه هتاکی را بی پاسخ نخواهند گذاشت و انزجار جهانی از آمریکا و اسرائیل رو به افزایش است.

آتش زدن پرچم آمریکا و اسرائیل و قرائت قطعنامه از دیگر برنامه های این مراسم بود.