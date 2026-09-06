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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

کشف مشک ماری با ۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آب‌های میناب 

کشف مشک ماری با ۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آب‌های میناب 

میناب- فرمانده پایگاه دریابانی میناب از توقیف یک مشک ماری و کشف ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در آب‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی فرمانده پایگاه دریابانی میناب با اعلام این خبر، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب طی عملیاتی پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت به وسیله محفظه‌های پلاستیکی موسوم به مشک ماری برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان غافلگیر شدند و با بریدن طناب مشک که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات، یک عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.

سرهنگ میرعالی با بیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، عنوان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۳۷ میلیارد ۸۰۰ ملیون ریال برآورد کردند.

کد مطلب 6938885

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