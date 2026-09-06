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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

کاظمی: کشتی از رشته‌های پرافتخار بیجار است

کاظمی: کشتی از رشته‌های پرافتخار بیجار است

بیجار- فرماندار بیجار گفت: کشتی از رشته‌های پرافتخار شهرستان است و بازگشایی خانه کشتی می‌تواند زمینه را برای شناسایی و پرورش استعدادهای جدید و بازگشت این رشته به جایگاه واقعی خود فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی پیش از ظهر یکشنبه در آیین بازگشایی خانه کشتی بیجار با اشاره به سابقه این شهرستان در رشته کشتی اظهار کرد: بیجار در سال‌های گذشته قهرمانان و ورزشکاران ارزشمندی را در رشته کشتی به کشور معرفی کرده و این ظرفیت همچنان در شهرستان وجود دارد.

وی افزود: بازگشایی خانه کشتی بیجار اتفاق مهمی برای جامعه ورزش شهرستان است و باید از این ظرفیت برای شناسایی استعدادهای جوان و تربیت نسل جدید قهرمانان استفاده شود.

فرماندار بیجار ادامه داد: مجموعه‌های ورزشی زمانی می‌توانند نقش خود را به‌درستی ایفا کنند که در کنار زیرساخت مناسب، مربیان، پیشکسوتان و خانواده‌ها نیز برای پرورش ورزشکاران پای کار باشند.

کاظمی با قدردانی از خیرین، پیشکسوتان، مربیان و مجموعه‌هایی که در آماده‌سازی و بازگشایی خانه کشتی بیجار مشارکت داشته‌اند، خاطرنشان کرد: توسعه ورزش و فراهم کردن زمینه فعالیت جوانان، علاوه بر پرورش استعدادهای ورزشی، در افزایش نشاط اجتماعی و ایجاد انگیزه در میان نسل جوان نیز مؤثر است.

وی تأکید کرد: انتظار داریم خانه کشتی بیجار به پایگاهی برای آموزش، استعدادیابی و پرورش قهرمانان تبدیل شود و ورزشکاران این شهرستان بتوانند در مسابقات استانی، کشوری و در آینده در عرصه‌های بین‌المللی برای بیجار افتخارآفرینی کنند.

فرماندار بیجار بیان کرد: مدیریت شهرستان از توسعه زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از ورزشکاران و جوانان استقبال می‌کند و تلاش خواهد شد ظرفیت‌های موجود در این حوزه بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

گفتنی است؛ خانه کشتی بیجار با حضور جمعی از مسئولان، پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران این شهرستان بازگشایی شد و در این مراسم از جمعی از خیرین، پیشکسوتان و فعالان عرصه کشتی تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 6938878

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