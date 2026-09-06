به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی پیش از ظهر یکشنبه در آیین بازگشایی خانه کشتی بیجار با اشاره به سابقه این شهرستان در رشته کشتی اظهار کرد: بیجار در سالهای گذشته قهرمانان و ورزشکاران ارزشمندی را در رشته کشتی به کشور معرفی کرده و این ظرفیت همچنان در شهرستان وجود دارد.
وی افزود: بازگشایی خانه کشتی بیجار اتفاق مهمی برای جامعه ورزش شهرستان است و باید از این ظرفیت برای شناسایی استعدادهای جوان و تربیت نسل جدید قهرمانان استفاده شود.
فرماندار بیجار ادامه داد: مجموعههای ورزشی زمانی میتوانند نقش خود را بهدرستی ایفا کنند که در کنار زیرساخت مناسب، مربیان، پیشکسوتان و خانوادهها نیز برای پرورش ورزشکاران پای کار باشند.
کاظمی با قدردانی از خیرین، پیشکسوتان، مربیان و مجموعههایی که در آمادهسازی و بازگشایی خانه کشتی بیجار مشارکت داشتهاند، خاطرنشان کرد: توسعه ورزش و فراهم کردن زمینه فعالیت جوانان، علاوه بر پرورش استعدادهای ورزشی، در افزایش نشاط اجتماعی و ایجاد انگیزه در میان نسل جوان نیز مؤثر است.
وی تأکید کرد: انتظار داریم خانه کشتی بیجار به پایگاهی برای آموزش، استعدادیابی و پرورش قهرمانان تبدیل شود و ورزشکاران این شهرستان بتوانند در مسابقات استانی، کشوری و در آینده در عرصههای بینالمللی برای بیجار افتخارآفرینی کنند.
فرماندار بیجار بیان کرد: مدیریت شهرستان از توسعه زیرساختهای ورزشی و حمایت از ورزشکاران و جوانان استقبال میکند و تلاش خواهد شد ظرفیتهای موجود در این حوزه بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
گفتنی است؛ خانه کشتی بیجار با حضور جمعی از مسئولان، پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران این شهرستان بازگشایی شد و در این مراسم از جمعی از خیرین، پیشکسوتان و فعالان عرصه کشتی تجلیل به عمل آمد.
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