به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در اظهاراتی جنجالی و غیردیپلماتیک کانادا را به یک سگ کوچک و پرسروصدا تشبیه کرد که مدام سگ بزرگ‌تر را تحریک می‌کند.

بسنت در پاسخ به پرسشی درباره روابط تجاری آمریکا و کانادا و احتمال اعمال تعرفه‌های متقابل از سوی اتاوا، گفت کانادا او را به یاد یک سگ پاکوتاه می‌اندازد که در گذشته سگ ژرمن شپرد او را مدام تحریک می‌کرد.

او گفت: من یک سگ ژرمن شپرد داشتم و یک سگ پاکوتاه بود که مدام در زمین بازی او را تحریک می‌کرد. کانادا من را به یاد همان سگ کوچک می‌اندازد. این سگ کوچک و پرسروصدا مدام پارس می‌کرد!

بسنت افزود که سگ ژرمن شپرد بزرگ او مدت زیادی به سگ کوچک کاری نداشت تا اینکه بالاخره یک روز صبرش تمام شد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا سپس از مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا به دلیل رد پیشنهاد تجاری ترامپ انتقاد کرد و گفت: متأسفانه نخست‌وزیر کارنی از این توافق صرف‌نظر کرد. فرصت یک معامله تجاری بزرگ در اختیار آنها قرار گرفت، اما آن را نخواستند و به نظر می‌رسد به دلایل سیاسی آن را نپذیرفتند.

بسنت در ادامه مدعی شد که چنین تصمیمی آسیب قابل‌توجهی به اقتصاد آمریکا وارد نخواهد کرد و درباره تأثیر تعرفه‌های کانادا بر قیمت‌ها در آمریکا نیز گفت حاضر است درباره این موضوع بر اساس آمار و داده‌ها مناظره کند.