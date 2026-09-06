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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

بسنت: کانادا مثل سگ پاکوتاهی است که مدام پارس می‌کند!

بسنت: کانادا مثل سگ پاکوتاهی است که مدام پارس می‌کند!

وزیر خزانه‌داری آمریکا در اظهاراتی توهین‌آمیز کانادا را به یک سگ کوچک و پرسروصدا تشبیه کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در اظهاراتی جنجالی و غیردیپلماتیک کانادا را به یک سگ کوچک و پرسروصدا تشبیه کرد که مدام سگ بزرگ‌تر را تحریک می‌کند.

بسنت در پاسخ به پرسشی درباره روابط تجاری آمریکا و کانادا و احتمال اعمال تعرفه‌های متقابل از سوی اتاوا، گفت کانادا او را به یاد یک سگ پاکوتاه می‌اندازد که در گذشته سگ ژرمن شپرد او را مدام تحریک می‌کرد.

او گفت: من یک سگ ژرمن شپرد داشتم و یک سگ پاکوتاه بود که مدام در زمین بازی او را تحریک می‌کرد. کانادا من را به یاد همان سگ کوچک می‌اندازد. این سگ کوچک و پرسروصدا مدام پارس می‌کرد!

بسنت افزود که سگ ژرمن شپرد بزرگ او مدت زیادی به سگ کوچک کاری نداشت تا اینکه بالاخره یک روز صبرش تمام شد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا سپس از مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا به دلیل رد پیشنهاد تجاری ترامپ انتقاد کرد و گفت: متأسفانه نخست‌وزیر کارنی از این توافق صرف‌نظر کرد. فرصت یک معامله تجاری بزرگ در اختیار آنها قرار گرفت، اما آن را نخواستند و به نظر می‌رسد به دلایل سیاسی آن را نپذیرفتند.

بسنت در ادامه مدعی شد که چنین تصمیمی آسیب قابل‌توجهی به اقتصاد آمریکا وارد نخواهد کرد و درباره تأثیر تعرفه‌های کانادا بر قیمت‌ها در آمریکا نیز گفت حاضر است درباره این موضوع بر اساس آمار و داده‌ها مناظره کند.

کد مطلب 6938957

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    نظرات

    • رجب DE ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خودشان اعتراف می کنند که سک هستند،، ولی یکی بزرگ و دیگری کوچک
    • NP FR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      2 0
      پاسخ
      کانادا آسیب بیشتری می‌بیند: ۷۰٪ صادرات کانادا به آمریکاست، در حالی که سهم آمریکا از صادرات به کانادا بسیار کمتر است تخمین زده می‌شود تعرفه‌ها ۰.۳ تا ۰.۶٪ از GDP کانادا کم کند آنچه پنهان یا کم‌اهمیت نشان می‌دهد: تأثیر غیرمستقیم و روانی: عدم قطعیت تجاری باعث می‌شود کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری را عقب بیندازند این (ریسک سیاست‌گذاری) می‌تواند تأثیر بزرگ‌تری از خود تعرفه‌ها داشته باشد
    • NP FR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      2 0
      پاسخ
      تأثیر بر صنایع خاص: صنایع خودروسازی، فولاد و آلومینیوم به‌شدت وابسته به زنجیره تأمین کانادا هستند ۶۰٪ آلومینیوم خام وارداتی آمریکا از کانادا تأمین می‌شود این یعنی قیمت خودرو، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی برای مصرف‌کننده آمریکایی بالا می‌رود هزینه برای خانوارهای آمریکایی: طبق تحلیل Yale Budget Lab که در واشنگتن‌پست آمده، تعرفه‌های ترامپ به‌طور میانگین ۱۱۰۰ دلار در سال برای هر خانوار آمریکایی هزینه دارد تعرفه ۱۰٪ روی همه واردات می‌تواند قیمت‌های مصرف‌کننده را ۲.۶٪ بالا ببرد
    • NP FR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      2 0
      پاسخ
      ریسک گسترش جنگ تجاری: اگر تعرفه‌ها به خودرو و قطعات گسترش یابد (که تهدید شده برای ژانویه ۲۰۲۷)، تأثیر بسیار جدی‌تر خواهد بود چین از این درگیری سود می‌برد چون محصولاتش رقابتی‌تر می‌شوند
    • NP FR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      2 0
      پاسخ
      چالش‌های واقعی چیست؟ برای آمریکا: چالش کوتاه‌مدت: افزایش قیمت کالاهای خاص (خودرو، لوازم خانگی، فولاد، آلومینیوم) فشار بر تولیدکنندگانی که به مواد اولیه کانادا وابسته‌اند چالش بلندمدت: تضعیف یکپارچگی اقتصادی آمریکای شمالی از دست دادن اعتماد شرکای تجاری (کانادا، مکزیک، اروپا) تقویت چین به عنوان برنده غیرمستقیم این جنگ تجاری
    • NP FR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      2 0
      پاسخ
      برای کانادا: چالش کوتاه‌مدت: کاهش ۰.۳ تا ۰.۶٪ از GDP افزایش تورم ۰.۲ تا ۰.۳٪ از دست رفتن ۵۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ شغل تولیدی چالش بلندمدت: نیاز به تنوع‌بخشی صادرات (کاهش وابستگی به آمریکا) کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل عدم قطعیت
    • NP FR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      2 0
      پاسخ
      برای ملت آمریکا: آیا واقعاً تأثیر ندارد؟ خیر، تأثیر دارد اما نامتقارن: قیمت‌ها: مصرف‌کنندگان آمریکایی برای کالاهای خاص (خودرو، لوازم خانگی، نوشیدنی‌های الکلی، لبنیات) قیمت بیشتری می‌پردازند اشتغال: برخی صنایع (مثل خودروسازی در ایالت‌های میشیگان، اوهایو) ممکن است شغل از دست بدهند اعتماد: بی‌ثباتی سیاست تجاری باعث می‌شود کسب‌وکارها کمتر سرمایه‌گذاری کنند که در بلندمدت رشد اقتصادی را کم می‌کند
    • NP FR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      4 0
      پاسخ
      چرا این اظهارات توهین‌آمیز است؟ تشبیه کانادا به (سگ کوچک پرسروصدا): این ادبیات غیردیپلماتیک و تحقیرآمیز است، مخصوصاً از زبان وزیر خزانه‌داری یک کشور متحد نادیده‌گرفتن وابستگی متقابل: آمریکا و کانادا عمیق‌ترین روابط تجاری دنیا را دارند (بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار صادرات سالانه کانادا به آمریکا) کم‌اهمیت‌نمایی آسیب به آمریکا: ادعای اینکه (آسیب قابل‌توجهی به اقتصاد آمریکا وارد نمی‌شود) با تحلیل‌های اقتصادی همخوانی کامل ندارد
    • NP FR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      1 0
      پاسخ
      جمع‌بندی در یک جمله: (وزیر خزانه‌داری آمریکا بخشی از واقعیت را می‌گوید (تأثیر مستقیم محدود است)، اما بخش بزرگی از ماجرا را کم‌اهمیت نشان می‌دهد: هزینه برای خانوارها، آسیب به صنایع خاص، تضعیف اعتماد تجاری، و ریسک گسترش جنگ تجاری که همگی بر ملت آمریکا تأثیر می‌گذارد.)
    • NP FR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      1 0
      پاسخ
      این اظهارات بیشتر (پیام سیاسی) است تا (تحلیل اقتصادی) هدف: نشان دادن قدرت آمریکا در مذاکرات و تحت فشار گذاشتن کانادا برای پذیرش توافق واقعیت: هر دو طرف آسیب می‌بینند، اما کانادا بیشتر (به همین دلیل کانادا در حال تنوع‌بخشی صادراتش است) برنده واقعی: چین که از تضعیف آمریکای شمالی سود می‌برد
    • NP FR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      5 0
      پاسخ
      چرا آمریکا اصرار دارد به این توافق؟ دلایل استراتژیک آمریکا: ۱. فشار حداکثری برای امتیاز بیشتر: آمریکا می‌داند کانادا به بازار آمریکا وابسته است (۷۲٪ صادرات کانادا به آمریکاست) بنابراین سعی می‌کند از این وابستگی برای گرفتن امتیازات بزرگتر استفاده کند ۲. جلوگیری از دور زدن تعرفه‌های چین: آمریکا نگران است کالاهای چینی از طریق کانادا وارد آمریکا شوند (با برچسب (ساخت کانادا)) به همین دلیل می‌خواهد کنترل توافق‌های تجاری کانادا را داشته باشد
    • یک ناشناس IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      0 0
      پاسخ
      ولی همین سگ کوتاه اگرگلویتان را بگیردخفه تون میکند.@!!

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