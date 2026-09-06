اسماعیلی: ۷۰ درصد مردم کردستان زیرپوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، انور اسماعیلی ظهر یکشنبه در جریان دیدار با فرماندار بیجار اظهار کرد: بازدیدهای دوره‌ای از شهرستان‌ها با هدف بررسی مشکلات حوزه سلامت و دیدار با نماینده دولت در شهرستان انجام می‌شود تا مسائل این حوزه از نزدیک بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.

وی افزود: در جریان این سفرها تلاش می‌کنیم مشکلاتی که امکان حل آنها در شهرستان وجود دارد، در همان شهرستان برطرف شود و در صورت نیاز، موضوعات برای پیگیری به سطح استان یا تهران منتقل خواهد شد.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان یکی از موضوعات مطرح‌شده در دیدار با فرماندار بیجار را وضعیت بیماران صعب‌العلاج عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی مردم و افزایش هزینه‌های حوزه سلامت، تلاش می‌کنیم از ظرفیت صندوق بیماران صعب‌العلاج برای حمایت از مردم استفاده کنیم.

اسماعیلی ادامه داد: در این دیدار از فرماندار درخواست کردیم در ملاقات‌های مردمی، در صورت مراجعه بیماران صعب‌العلاج، ظرفیت‌های این صندوق را به آنها معرفی کنند تا بتوانیم در کنار دولت به مردم کمک کنیم و مانع از تحمیل هزینه‌های کمرشکن سلامت به خانواده‌ها شویم.

وی خاطرنشان کرد: پس از دیدار با فرماندار، در برنامه سفر شهرستانی با مدیر شبکه بهداشت و رئیس بیمارستان نیز دیدار خواهیم داشت تا مشکلات بیمارستان، شبکه بهداشت و مراکز روستایی را از زبان مدیران این مجموعه‌ها بررسی کنیم.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان با اشاره به پوشش بیمه‌ای جمعیت کشور بیان کرد: در کشور حدود ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و در استان کردستان نیز حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بیمه‌شده این سازمان هستند.

اسماعیلی درباره صندوق بیماران صعب‌العلاج گفت: همه ایرانیان واجد شرایط می‌توانند از ظرفیت این صندوق استفاده کنند و اجرای این صندوق بر عهده بیمه سلامت است؛ بنابراین حتی افرادی که بیمه پایه تأمین اجتماعی دارند، در صورت ابتلا به بیماری‌های مشمول، می‌توانند از حمایت‌های صندوق بیماران صعب‌العلاج بهره‌مند شوند.

وی افزود: حدود ۲۸۰ بیماری در فهرست بیماری‌های صعب‌العلاج قرار دارد و در صورتی که بیمار مدارک لازم را ارائه کند، بیماری وی در سامانه بیمه سلامت نشان‌دار می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان تأکید کرد: پس از نشان‌دار شدن بیمار، نیازی به ارائه مدارک کاغذی و مراجعه مکرر نیست و هنگام مراجعه فرد به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، با وارد کردن کد ملی، وضعیت بیماری صعب‌العلاج وی در سامانه مشخص می‌شود.

اسماعیلی گفت: بیماران نشان‌دار علاوه بر مزایای بیمه پایه، از حمایت‌های صندوق بیماران صعب‌العلاج نیز برخوردار خواهند شد.

وی هدف از این اقدامات را کاهش فشار هزینه‌های درمان بر بیماران و خانواده‌ها دانست و اظهار کرد: تلاش بیمه سلامت این است که در شرایط اقتصادی موجود، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی، بخشی از هزینه‌های درمان بیماران را کاهش دهد.