سرقت طلاجات درگهان در کمتر از ۲۴ ساعت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی نصرتی فرمانده انتظامی شهرستان قشم، در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت از یک منزل مسکونی در محله دلبری شهر درگهان، مأموران کلانتری ۱۲ درگهان بلافاصله در محل حاضر و اقدامات تخصصی برای شناسایی و دستگیری سارقان را آغاز کردند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد سارقان با تخریب شیشه درِ ورودی و قفل منزل وارد ساختمان شده و اقدام به سرقت طلاجات و وجه نقد کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم ادامه داد: بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی پلیس نشان داد یکی از سارقان از بستگان مالباختگان بوده که با اطلاع از مسافرت آنان و آگاهی از خالی بودن منزل، با همدستی یکی از دوستان خود نقشه سرقت را اجرا کرده است.

سرهنگ نصرتی تصریح کرد: مأموران کلانتری ۱۲ درگهان با انجام اقدامات فنی و تخصصی و با هماهنگی مقام قضایی، در کمتر از ۲۴ ساعت هویت هر دو سارق را شناسایی و طی دو عملیات جداگانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی بیان داشت: متهمان در تحقیقات اولیه منکر ارتکاب سرقت بودند اما در ادامه تحقیقات فنی و پلیسی به بزه ارتکابی اعتراف و به سرقت با مشارکت یکدیگر اقرار کردند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات، اموال مسروقه شامل ۴۱۷ گرم طلاجات و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد از داخل خودروی متهمان کشف شد که پس از انجام مراحل قانونی به مالباخته تحویل گردید. ارزش مجموع اموال مسروقه حدود ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

سرهنگ نصرتی با تأکید بر اینکه بسیاری از سرقت‌ها با سوءاستفاده از اطلاعاتی که ناخواسته در اختیار دیگران قرار می‌گیرد، رخ می‌دهد، به شهروندان توصیه کرد: هنگام مسافرت، از اعلام عمومی زمان سفر و مدت خالی بودن منزل خودداری کرده و اطلاعات مربوط به محل نگهداری طلا، وجه نقد و سایر اموال باارزش را در اختیار افراد غیرضروری قرار ندهند.

وی افزود: شهروندان پیش از ترک منزل، از استحکام درها، قفل‌ها و پنجره‌ها اطمینان حاصل کرده و در صورت امکان از دوربین مداربسته، دزدگیر و سایر تجهیزات حفاظتی استفاده کنند و کلید منزل را تنها در اختیار افراد کاملاً مورد اعتماد قرار دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم در پایان از شهروندان خواست ضمن افزایش هوشیاری و رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا تردد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.