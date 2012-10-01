اولین آزمایشگاه تخصصی تشخیص مواد مخدر در مشهد راه اندازی شد

به گزارش خبر نگار مهر، فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه آزمایشگاه تخصصی پلیس مواد مخدر گفت: آزمایشگاه تخصصی تشخیص مواد مخدر سرعت رسیدگی به پرونده ها را بالا می برد.

سرتیپ بهمن امیری مقدم اظهار داشت:هدف از تاسیس این آزمایشگاه تست انواع مواد مخدر کشف شده برای ارسال به دادسرا تا در شناسایی صدور حکم کمک کند.

سرتیپ امیری مقدم افزود: در گذشته نمونه مواد کشف شده به تهران ارسال می شد و زمان رسیدگی به پرونده ها را طولانی می کرد.

وی تاکید کرد: با افتتاح این آزمایشگاه تخصصی شرایط برای صدور حکم آسان می شود و در روند رسیدگی به پرونده ها سرعت ایجاد خواهد شد.

فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوی تاکید کرد: با راه اندازی این آزمایشگاه تخصصی ظرف مدت 48 ساعت نوع مواد تشخیص داده شده واعلام می شود.

سرتیپ امیری مقدم تاکید کرد: در این آزمایشگاه تخصصی تشخیص در حد نانو گرم با میزان ناخالصی های مواد انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: مکان این آزمایشگاه ظرف یک ماه تجهیز شد و ایستگاههای پیشرفته برای شناسایی انواع مخدر در آن تجهیز شد.

وی یاد آور شد: سیستم موجود در آزمایشگاه هم اکنون TNCاست که برای شناسایی مواد به کار می رود و در آینده دستگاه FTIRراه اندازی می شود که قدرت تشخیص را چند برابر می کند.