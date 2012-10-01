صادرات 40 میلیون دلاری سیمان از آذربایجان غربی/میوه در جایگاه دوم صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم سید احمدی ظهر دوشنبه در جلسه‌‌ کارگروه امور اقتصادی آذربایجان غربی با بیان اینکه سیمان رتبه نخست صادرات را در آذربایجان غربی دارد، افزود: با صادرات بیش از 40 میلیون دلار در شش ماهه نخست سال جاری، سیمان در رده نخست قرار گرفته و 16 درصد صادرات استان به این محصول اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه میوه خوراکی بعد از سیمان 13 درصد حجم صادرات آذربایجان غربی را به خود اختصاص داده، اظهار داشت: صادرات فرآورده‌های میوه و سبزی در جایگاه سوم بوده که 6 ماهه نخست سال جاری بالغ بر 35 میلیون دلار فرآورده میوه و سبزی صادر شده است.



ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی با اشاره به صادرات ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی از استان در پنج ماه نخست امسال، اعلام کرد: در این مدت 16 میلیون دلار صادرات داشتیم که این کالا نیز هفت درصد از سهم کل صادرات استان را به خود اختصاص داده است.

سیداحمدی با بیان اینکه مواد پلاستیکی نیز شش درصد از صادرات استان به میزان 14 میلیون دلار را خود اختصاص داده، عنوان کرد: فرآورده‌های خوراکی و غلات از دیگر اقلام صادراتی به ترتیب 4 و 3 درصد و چدن، آهن و فولاد با هفت میلیون دلار صادرات سه درصد از کل صادرات استان را شامل می‌شود.

افزایش 42 درصدی صادرات در شش ماهه اول سالجاری

وی از صدور744 هزار و 187 تن کالا از استان به خارج کشور طی نیمه نخست امسال خبر داد و اظهار داشت: ارزش ریالی کالاهای صادراتی استان آذربایجان غربی در شش ماه نخست سال جاری 271 میلیون و 128 هزار و 690 دلار است.

وی افزود: سالجاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از نظر وزنی افزایش 42 درصدی صادرات و از نظر ارزش دلاری افزایش 37 درصدی را شاهد بودیم.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با بیان اینکه بخشی از این میزان صادرات از طریق تجارت چمدانی انجام گرفته است، گفت: شش ماه نخست امسال جمع کل صادرات استان بدون تجارت چمدانی 739 هزار و 539 تن به ارزش 269 میلیون و 214 هزار و 727 دلار است.

سیداحمدی اعلام کرد: در این راستا شاهد افزایش 65 درصدی از نظر وزن و افزایش 39 درصدی از نظر ارزش دلاری هستیم.

هم اکنون ظرفیت تولید سیمان خاکستری 4 میلیون و 400 هزار تن بوده که با بهره برداری از طرح های در دست اجرای کارخانجات تولید سیمان طی سالهای آینده ظرفیت تولید سیمان خاکستری در آذربایجان غربی به 9 میلیون تن افزایش می یابد.



آذربایجان غربی در حال حاضر یکی از قطبهای مهم تولید سیمان کشور است که به دلیل هم مرزی استان با کشورهای ترکیه، جمهوری خودمختار نخجوان، آذربایجان و بازار پرپتانسیل شمال عراق و تکمیل زیرساختهای حمل و نقل می توان زمینه صادرات این محصول را افزایش داد.



در حال حاضر سیمان اولدوز خوی، آلتین آذربایجان شوط، مهر ماکو، سفید و رنگی مهاباد و سیمان سفید ارومیه، طرحهایی هستند که در مجموع با ظرفیت اسمی تولید سالانه چهار میلیون و500 هزار تن، وارد فاز تولید شده اند.