جبران گل خورده برابر تراکتور خدا قوت دارد/ تیم ملی در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده پس از تساوی تیمش برابر تراکتورسازی ضمن بیان مطلب فوق گفت: سکونشینی‌ام توفیقی بود که از سوی داوران برایم ایجاد شد تا راحت تر و با آرامش بازی را نگاه کنم.

وی ادامه داد: حساسیت جدول و شرایط دو تیم تراکتورسازی و نفت باعث شده بود بازی سختی پیش روی دو تیم باشد و به غیر از دقایق اولیه تیم ما در سایر دقایق عملکرد خوبی داشت، اما بازی خوب می بایست توام با نتیجه باشد.

سرمربی تیم نفت با اشاره به اینکه تیمش در دقایقی از نیمه اول و در نیمه دوم فرصت های خوبی داشت تا امتیازات بیشتری را ذخیره کند، ادامه داد: همیشه برای جوانان باید صبوری کرد تا آنها با تلاش و کوشش برای روزهای سخت تجربه کسب کنند. اینکه ما مقابل تیم بزرگی به نام تراکتور یک گل عقب می افتیم و مساوی می شویم و حتی فرصت داریم به پیروزی برسیم، باید به بازیکنان خدا قوت بگوییم. اینکه سه امتیاز را از دست ندادیم مهم است البته می توانستیم با استفاده از فرصت ها به پیروزی برسیم.

ابراهیم زاده در خصوص مشکلات گلزنی تیمش اظهار داشت: گل زدن یک امر ذاتی است و ما مربیان شرایطی را فراهم می‌کنیم که بازیکنان راحت تر به گل برسند، اما اینکه بازیکن در عرض دروازه جسارت ندارد ضربه بزند و یا اگر شوت می زند ناقص است، نشان می دهد که نیاز به زمان و تجربه بیشتری دارد.

وی با اشاره به اینکه ایمان موسوی، یعقوب کریمی، میلاد کرمانی مقدم و مرتضی پورعلی گنجی همگی زیر 23 سال بوده و برای آبدیده شدن نیاز به زمان دارند، تاکید کرد: قطعا با رفع آسیب دیدگی گوران و رسیدن رضا نوروزی به شرایط مطلوب مشکل گلزنی را هم حل می کنیم.

سرمربی نفت تهران در ادامه در خصوص تعطیلی دوباره لیگ اظهار داشت: این واقعیتی است که تعطیلی لیگ ممکن است روند حرکتی تیم هایی که پیشرفت خوبی داشتند را متوقف کند و در این شرایط کار سختی برای بازگشت به حالت عادی داریم، اما تمام اتفاقات به خاطر این است که تیم ملی به اوج رسیده و به جام جهانی برود. ما هم این سختی‌ها را به عنوان بخشی از این فوتبال می پذیریم.

وی اضافه کرد: می دانیم در آبان ماه لیگ تعطیل می‌شود و باید در آن مقطع هم دوباره با انجام بازی های تدارکاتی تیم را در شرایط مطلوب نگه داریم. این کار سختی است، اما تیم ملی هم در اولویت قرار دارد.

سرمربی تیم نفت با اشاره به اینکه موجودیت ما همین نفرات است و باید با هنرمندی با آنها کار کنیم تا نتیجه بگیریم، در پایان در مورد تعداد بیشتر طرفداران تراکتور در این بازی گفت: هرجا تماشاگر باشد، انگیزه ما بیشتر می‌شود. به نظرم تعداد تماشاگران احترام به تیم حریف هم بوده حتی اگر تیم حریف میزبان مسابقه باشد. ضمن اینکه بازیکنان جوان هم در این شرایط بیشتر آبدیده می شوند.