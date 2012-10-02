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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۲

راه یابی سامبوکاران ارومیه و بوکان به رقابت های جهانی بلاروس

راه یابی سامبوکاران ارومیه و بوکان به رقابت های جهانی بلاروس

ارومیه- خبرگزاری مهر: کمال علیخواه و فرشید کریمی از سامبوکاران آذربایجان غربی موفق به کسب جواز حضور در رقابتهای جهانی به میزبانی بلاروس شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامبوکار بوکانی و ارومیه ای به نمایندگی از آذربایجان غربی با درخشش در رقابتهای قهرمانی کشور توانستند جواز شرکت در رقابتهای جهانی این رشته را در بلاروس کسب کنند.

کمال علیخواه آذر و فرشید کرمی در قالب تیم ملی سامبو جمهوری اسلامی ایران در این رقابتها که به مدت 5 روز از 20 آبان ماه سالجاری در شهر مینیسک بلاروس برگزار می شود، شرکت می کنند.

بهنام هدهدی به عنوان مربی و عباسعلی اکبری بعنوان سرپرست اعضای تیم ملی ایران را در این رقابتها همراهی خواهند کرد.

کمال علیخواه آذر از رزمی کاران مطرح کشور است که شش دوره قهرمانی کشور، دعوت به اردوی تیم ملی، قهرمانی مسابقات جهانی 2005 بلاروس و 2008 بین المللی کشور و قهرمان مسابقات سامبوی 2010 و 2011 تاشکند ازبکستان را در کارنامه دارد.

قهرمانی مسابقات کیک بوکسینگ 2011 استانبول ترکیه و کسب دومین مدال طلا در رقابت های قهرمانی سامبوی آسیا و نخستین مدال طلا در بخش کامبات سامبو (مبارزه آزاد) از دیگر افتخارات این ورزشکار بوکانی است.

کد مطلب 1710305

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