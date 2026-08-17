به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل محبی سامبوکار رزمیکار استان قم در جریان رقابتهای قهرمانی سامبو ارتشهای جهان (سیزم) که به میزبانی کشور روسیه در شهر مسکو برگزار شد، خوش درخشید و موفق به کسب مدال برنز شد.
این رویداد که از معتبرترین میادین ورزشی نیروهای مسلح جهان به شمار میآید، طی روزهای اخیر صحنه رقابت برترین رزمیکاران نظامی دنیا بود.
این ورزشکار قمی که به عنوان نماینده وزن ۸۸ کیلوگرم تیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این آوردگاه جهانی حضور داشت، پس از پشت سر گذاشتن حریفان قدرتمند خود در مراحل مختلف و با نمایشی تحسینبرانگیز، در نهایت بر سکوی سوم ایستاد و مدال برنز این دوره از مسابقات را به گردن آویخت.
تیم سامبو نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این دوره از مسابقات با ترکیبی از هفت ورزشکار زبده در اوزان مختلف حضور یافته بود تا توانمندیهای رزمیکاران ایران را در سطح بینالمللی به نمایش بگذارد.
هدایت و سرمربیگری این تیم در این مسابقات بر عهده عبدالله فرجی بود که با برنامهریزیهای فنی و هدایت دقیق، توانست کاروان ایران را در این میدان حساس هدایت کند.
رقابتهای سامبو ارتشهای جهان طی روزهای شنبه ۲۴ و یکشنبه ۲۵ مردادماه به میزبانی کشور روسیه در شهر مسکو برگزار شد و ورزشکاران حاضر در آن در شرایطی سخت و فشرده به مصاف یکدیگر رفتند.
کسب این مقام ارزشمند توسط ابوالفضل محبی بار دیگر نشاندهنده ظرفیتهای بالای ورزشکاران استان قم در رشتههای رزمی و آمادگی مطلوب تیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رویدادهای معتبر ورزشی بینالمللی است.
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