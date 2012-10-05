سومین دوره آزمون استخدامی نیروی انتظامی غرب استان تهران در شهریار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز آزمون استخدامی نیروی انتظامی ویژه غرب استان تهران در مقاطع افسری و درجه داری در شهریار برگزار شد.

در این آزمون که در هنرستان حرفه ای شهدا برگزار شد، 160 نفر از داوطلبان شرکت کردند که از این تعداد، 30 نفر در مقطع افسری و بقیه نیز در مقطع درجه داری آزمون دادند.

لازم به ذکر است که شرکت کنندگان، در صورت قبولی در این آزمون به مراحل بعدی که شامل مصاحبه های تخصصی و تست سلامت و... است، راه خواهند یافت و در صورت قبولی در تمام مراحل مذکور، به خدمت در نیروی انتظامی خواهند پرداخت.

گفتنی است که آزمون استخدامی نیروی انتظامی، چهار مرتبه در سال برگزار می شود و داوطلبان شرکت در این آزمون که ساکن غرب استان تهران هستند، می توانند از طریق سایت اطلاع رسانی گزینش نیروی انتظامی غرب استان تهران و یا مراجعه حضوری به هسته گزینش فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران واقع در شهرک اداری، اطلاعات لازم را کسب کنند.