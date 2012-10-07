حسن ابوالقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایجاد زیرساخت برای پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد شهریه ای گفت: دانشگاه شهید بهشتی زیر ساخت های لازم در حوزه آموزشی علوم پزشکی مانند اساتید خوب، دانش لازم برای پذیرش این دانشجویان را دارد اما در زمینه خدمات رفاهی و وسایل کمک آموزشی و تجهیزات مقداری با کمبود روبرو است.

وی ادامه داد: با توجه به این مساله که تامین بودجه برای تهیه این تجهیزات مشکل است، شاید پذیرش دانشجوی شهریه ای در مقطع کارشناسی ارشد بتواند تا حدودی مشکلات دانشگاه را حل کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با بیان اینکه هر زمان پذیرش دانشجوی شهریه ای ابلاغ شود دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی آمادگی پذیرش آن را دارد، افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال حاضر با مشکلات زیادی در زمینه خوابگاه‌ها مواجه است و نمی تواند برای تمام متقاضیان خوابگاه تهیه کند.

وی ادامه داد: بنابراین مجبوریم خوابگاه را اولویت بندی کرده و به دانشجویان نیازمند ارایه دهیم اکنون به تمام دانشجویان علوم پایه که پایه پزشکی را طی می کنند خوابگاه ارایه داده و از دانشجویان تحصیلات تکمیلی مثل phd و رزیدنت ها درخواست کرده ایم در خوابگاه‌های مشارکتی ساکن شوند.

به گزارش مهر، به گفته معاون آموزشی وزارت بهداشت قرار است 6 هزار ظرفیت برای پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد شهریه ای در دانشگاههای علوم پزشکی ایجاد شود.