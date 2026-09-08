سرمایه اجتماعی گلستان را باید به موتور توسعه تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه مشترک اجتماعی با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، بر ضرورت تقویت تاب‌آوری جامعه در ابعاد مختلف تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی باید تاب‌آوری اجتماعی، معیشتی و ادراکی مردم بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند با ایجاد فشار و افزایش مشکلات، سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف کند، افزود: هدف اصلی این اقدامات، ایجاد ناامیدی، کاهش تاب‌آوری مردم و تحریک تعارضات و درگیری‌های اجتماعی است؛ بنابراین مدیران باید حوزه مسئولیت خود را سنگر دفاع از جامعه بدانند.

ربیعی با اشاره به فشارهای خارجی و تحولات منطقه اظهار کرد: بر اساس تحلیل‌های موجود، رژیم اسرائیل به دنبال کوچک‌سازی و تکه‌تکه کردن ایران است و آمریکا نیز اهداف ژئوپلیتیکی و فشارهای اقتصادی را دنبال می‌کند.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور ادامه داد: بخشی از این فشارها با هدف شکننده‌سازی جامعه و تحریک نارضایتی‌ها اعمال می‌شود و در چنین شرایطی، حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از شکل‌گیری شکاف‌های جدید، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی گلستان را به دلیل برخورداری از تنوع قومی و فرهنگی، یکی از استان‌های دارای ظرفیت بالا در حوزه همبستگی اجتماعی دانست و گفت: همزیستی اقوام در گلستان یک سرمایه ارزشمند است و در کنار آن، تیم مدیریتی استان نیز ظرفیت مهمی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای به شمار می‌رود.

ربیعی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی گلستان، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، صنایع دستی و مشاغل خانگی را از جمله حوزه‌هایی برشمرد که هنوز ظرفیت‌های آن‌ها به‌طور کامل فعال نشده است و افزود: توجه جدی‌تر به این بخش‌ها می‌تواند به ایجاد اشتغال، تقویت اقتصاد محلی و افزایش تاب‌آوری معیشتی مردم کمک کند.

وی همچنین سلامت روان جامعه را یکی از اولویت‌های مهم در شرایط فعلی عنوان کرد و گفت: باید از هرگونه درگیری اجتماعی جلوگیری و تعارضات محلی مدیریت شود و اجازه ندهیم جامعه به سمت قطبی‌شدن حرکت کند.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور بر ضرورت تقویت گفتگوی اجتماعی نیز تأکید کرد و افزود: گفتگوی گسترده با حضور صنوف، تشکل‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی می‌تواند به کاهش فاصله میان مردم و نهادهای تصمیم‌گیر کمک کند.

ربیعی نقش میانجی‌های اجتماعی را در مدیریت مسائل و کاهش تعارضات مهم دانست و اظهار کرد: در شرایطی که ظرفیت دولت با محدودیت مواجه می‌شود، باید از ظرفیت‌های اجتماعی بیش از گذشته استفاده کرد و جامعه را برای عبور از شرایط دشوار به میدان آورد.

وی تأکید کرد: تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و گروه‌های اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز عبور از چالش‌های موجود و حرکت به سمت ثبات و توسعه باشد.